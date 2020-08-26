Белыничи готовятся ко Дню белорусской письменности

Менее двух недель остается до Дня белорусской письменности. В этом году его принимают могилевские Белыничи. За четыре месяца город буквально перестроили заново. Самое масштабное культурное обновление у музея Бялыницкого-Бирули - его расширили вдвое. Кроме биографической галереи самого живописца появился первый в истории района краеведческий зал, а также пространство для сменных экспозиций и Зал духовности с фрагментами фрески разрушенного монастыря.



На время праздника небольшой райцентр превратится в книжный магазин длиной в полтора километра. Основные мероприятия (встречи с писателями и презентации изданий) состоятся 6 сентября.



