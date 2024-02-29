Белыничи объявлены культурной столицей Беларуси 2024 года
Выставки, обряды и праздничный концерт: Белыничи приняли статус культурной столицы - 2024.
29 февраля в районном центре прошла церемония открытия республиканской акции. В художественном музее имени Белыницкого-Бирули представили выставку изобразительного искусства из фондов Национального художественного музея.
Доброй традицией стала церемония гашения конверта с оригинальной маркой "Белыничи - культурная столица Беларуси 2024". Художественной основой дизайна стали скульптурная композиция "Явление иконы" и церковь в честь Белыничской иконы Божией Матери, а также герб города.
Каждый регион имеет свою отличительную историю, имеет свои традиции, и мы должны ими делиться с нашими жителями, с теми многочисленными гостями, которые приезжают на нашу белорусскую землю. Я уверен, что каждый найдет здесь что-то хорошее, найдет благоприятное впечатление и заберет с собою частичку души сердечности, которую имеют наши люди, наши белорусы.Ольга Пристромская, председатель Белыничского райисполкома:
Мы запланировали множество мероприятий. Наш город станет площадкой для реализации международных, межрегиональных, республиканских мероприятий и проектов. Уже в марте месяце мы встречаем участников национального отбора Международного конкурса "Славянский базар в Витебске". Будет очень интересно. Приезжайте в край белых ночей и талантливых людей.
Напомним, акция "Культурная столица Беларуси" проводится по инициативе Министерства культуры с 2010 года. Такой статус уже имели 15 городов Беларуси.