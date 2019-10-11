Никто не забыт. Белыничи присоединились к патриотической акции "Во славу общей Победы". Землю со 124 воинских захоронений сегодня доставили в райцентр. На аллее героев, где увековечены имена павших в Великой Отечественной войне, минутой молчания почтили память воинов, отдавших жизнь за освобождение страны. Во время войны на территории района погибли свыше 4 тысяч советских солдат и офицеров, свыше 10 тысяч мирных жителей. Акция пройдет по всей стране, а завершит своё шествие в день празднования 75-летия Победы. Капсулы со всех регионов поместят в крипту храма-памятника в честь Всех Святых в столице.