Белыничская "Друть" впервые побеждает в Кубке регионов Беларуси

В финальном матче на домашнем стадионе дружина Сергея Пласконного минимально обыграла столичный "Энергетик". Единственный мяч во втором тайме за хозяев провел Максим Домбров.

Отметим, что ранее клуб дважды участвовал в турнире, но не мог дойти дальше четвертьфинала. Удачной оказалась третья попытка. Также коллектив из Белыничей - лучший в Могилевской области. А в 2027 году именно "Друть" представит страну в Кубке регионов УЕФА. В текущем розыгрыше от Беларуси выступает команда "Неманец" из Узды.

Комментируя итоги матча, главный тренер ФК "Друть" Сергей Пласконный назвал игру настоящей битвой двух характеров, в которой соперники отчаянно стремились к победе. На этот раз удача оказалась на стороне его подопечных. Специалист добавил, что команда продемонстрировала сильный дух и каждый футболист самоотверженно бился за общий результат.

Помимо заветного трофея "Друть" также заработала 150 тыс. белорусских рублей призовых. Эти средства помогут улучшить инфраструктуру домашней арены.