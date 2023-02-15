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БелЖД начала продавать токены
Белорусская железная дорога в очередной раз разместила токены на инвестиционной платформе Finstore.by. Заявленная доходность составляет 7,9 % годовых.
Так, объем эмиссии цифровых активов БелЖД составит 5 млн долларов при цене за один токен в 100 долларов. Срок их обращения - 37 месяцев, а ставка - 7,9 % годовых (выплата дохода будет осуществляться ежемесячно).
Цель БелЖД - привлечь таким образом 5 млн долларов и направить эти деньги на развитие экспортных перевозок и продвижение белорусской продукции на внешние рынки сбыта. Таким образом, особое внимание в 2023 году будет уделено вопросам дальнейшего развития экспортных перевозок продукции субъектов хозяйствования Беларуси на внешние рынки сбыта, в первую очередь в Китай и страны ЕАЭС.
Фото:vk.com/belrw_official
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