БелЖД начала продавать токены

Так, объем эмиссии цифровых активов БелЖД составит 5 млн долларов при цене за один токен в 100 долларов. Срок их обращения - 37 месяцев, а ставка - 7,9 % годовых (выплата дохода будет осуществляться ежемесячно).

Цель БелЖД - привлечь таким образом 5 млн долларов и направить эти деньги на развитие экспортных перевозок и продвижение белорусской продукции на внешние рынки сбыта. Таким образом, особое внимание в 2023 году будет уделено вопросам дальнейшего развития экспортных перевозок продукции субъектов хозяйствования Беларуси на внешние рынки сбыта, в первую очередь в Китай и страны ЕАЭС.