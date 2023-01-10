Бердникова: В системе персонифицированного учета открыто 8 млн 300 тыс. индивидуальных лицевых счетов

На протяжении 20 лет в системе персонифицированного учета открыто 8 млн 300 тыс. индивидуальных лицевых счетов. Об этом в интервью программе "Панорама" рассказала управляющий Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Беларуси Юлия Бердникова.

Сегодня на каждого работающего гражданина в системе персонифицированного учета открывается индивидуальный лицевой счет, который на протяжении всей его трудовой деятельности пополняется сведениями о периоде его работы, а также о размере заработка, на который начислены обязательные страховые взносы и уплачены в бюджет Фонда социальной защиты населения. По ее словам, на пенсионное страхование сегодня уплачивается 29 %, один из них удерживается из заработной платы самого работника, плюс на социальное страхование также начисляется 6 % и уплачивается в Фонд социальной защиты населения, которое является основой для выплаты целого комплекса пособий. "Пособий по временной трудоспособности, беременности и родам, это комплекс семейных пособий, единовременное в связи с рождением ребенка, пособие по уходу за ребенком до достижения им 3 лет и многие другие пособия. И вся эта информация, которая накапливается на лицевом счету, является основой для выплаты как пенсии, так и пособий", - перечислила она.

Отвечая на вопрос, как открыть такой лицевой счет, сколько всего счетов уже действуют в Беларуси, Юлия Бердникова рассказала, что на сегодняшний день при поступлении на первое место работы на каждого гражданина открывается индивидуальное лицевой счет.

Человеку никуда не нужно обращаться для открытия такого лицевого счета. "Свидетельством того, что этот лицевой счет открыт, является такая зеленая карточка - свидетельство социального страхования. Когда оно есть у гражданина на руках, значит, в системе персонифицированного учета открыт индивидуальный лицевой счет. И когда гражданин будет осуществлять трудовую деятельность, то на этот счет его работодатель будет предоставлять необходимые сведения для назначения будущей пенсии либо пособия", - рассказала она.

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