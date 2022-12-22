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Берегите детей! ГАИ Минска дежурит на снежных горках

Тюбинги - по-прежнему в топе зимних активностей у школьников. Накануне каникул сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды по стихийным спускам в спальных районах Минска. По словам дорожных милиционеров, катание вблизи проезжей части приводит к увеличению детского травматизма. Инспекторы беседуют с несовершеннолетними и их родителями и рекомендуют соблюдать правила безопасного отдыха на свежем воздухе.

Родителям необходимо разъяснить своим детям правила безопасности катания на ватрушках: как правильно садиться, как вести себя в разных ситуациях и как останавливаться. Категорически недопустимо привязывать ватрушку к транспортному средству либо снегоходу.
Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД г. Минска

Выбирать для катания на ватрушках ГАИ советуют только безопасные склоны. Они оборудованы в разных районах Минска. На локациях предусмотрены специальные заборы.

К новому зимнему сезону администрация Московского района подготовила для своих жителей четыре оборудованные горки для катания на тюбингах. Все горки хорошо просматриваются, не имеют резких поворотов, обрывов или препятствий. На горках установлены поручни для безопасного подъема, также везде имеется информационная таблички.
Ольга Озарко, главный специалист Администрации Московского района г. Минска по спорту и туризме

Родителей просят обязательно сопровождать несовершеннолетних во время походов на скоростные снежные спуски. Кроме этого, можно использовать средства защиты - наколенники, налокотники и шлемы.

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