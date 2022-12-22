Берегите детей! ГАИ Минска дежурит на снежных горках

К новому зимнему сезону администрация Московского района подготовила для своих жителей четыре оборудованные горки для катания на тюбингах. Все горки хорошо просматриваются, не имеют резких поворотов, обрывов или препятствий. На горках установлены поручни для безопасного подъема, также везде имеется информационная таблички.

Ольга Озарко, главный специалист Администрации Московского района г. Минска по спорту и туризме