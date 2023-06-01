ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"Берем тепло из земли и получаем тепло в помещениях" - новые инвестиционные проекты в экономике Минской области

В Жодино строят сразу два отеля. Спрос на гостиничный сервис растет, в том числе и благодаря развитию на БелАЗе промышленного туризма. Один из отелей - инновационный. Это энергоэффективное здание, которое оснащено солнечными панелями, а также тепловыми насосами под землей. Часть его фасадов в желтом - брендовом белазовском цвете. Гостиница - проект местного предпринимателя. Всего там будет 36 номеров эконом-класса и три люксовых.

Берем тепло из земли и получаем тепло в помещениях. Коэффициент 1,4 - на один киловатт потраченной энергии мы получаем 4 киловатта тепловой энергии. Я думаю, что клиентов будет много. Ведь также и БелАЗ привозит туристов. Здесь на первом этаже расположен ресторан будет. То есть это комплекс.
Сергей Шильников, инвестор, предприниматель

А в сфере машиностроения продолжается реализация инвестпроекта Минского автозавода по производству троллейбусов и электробусов. Всего за год в Жодино могут выпускать 330 единиц техники. Среди актуальных заказов - электротранспорт как для внутреннего рынка, так и для городов России.

В первом квартале мы отгрузили порядка 50 единиц техники. Это Братск, Новосибирск, Пенза, Уфа. Открытие производства на данной территории обеспечило город 150 новыми рабочими местами. И сегодня средняя зарплата в нашем подразделении - 2 400 рублей, что, по сути, на уровне Минска. И она абсолютно конкурентоспособна с зарплатой БелАЗа.
Александр Зимон, начальник цеха сборки пассажирского электротранспорта ОАО "МАЗ"

На площадке МАЗ в Жодино собирают и специальные школьные автобусы. В нынешних планах - поставить в регионы нашей страны 156 желтых машин для перевозки детей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все