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"Берем тепло из земли и получаем тепло в помещениях" - новые инвестиционные проекты в экономике Минской области
В Жодино строят сразу два отеля. Спрос на гостиничный сервис растет, в том числе и благодаря развитию на БелАЗе промышленного туризма. Один из отелей - инновационный. Это энергоэффективное здание, которое оснащено солнечными панелями, а также тепловыми насосами под землей. Часть его фасадов в желтом - брендовом белазовском цвете. Гостиница - проект местного предпринимателя. Всего там будет 36 номеров эконом-класса и три люксовых.
Берем тепло из земли и получаем тепло в помещениях. Коэффициент 1,4 - на один киловатт потраченной энергии мы получаем 4 киловатта тепловой энергии. Я думаю, что клиентов будет много. Ведь также и БелАЗ привозит туристов. Здесь на первом этаже расположен ресторан будет. То есть это комплекс.
А в сфере машиностроения продолжается реализация инвестпроекта Минского автозавода по производству троллейбусов и электробусов. Всего за год в Жодино могут выпускать 330 единиц техники. Среди актуальных заказов - электротранспорт как для внутреннего рынка, так и для городов России.
В первом квартале мы отгрузили порядка 50 единиц техники. Это Братск, Новосибирск, Пенза, Уфа. Открытие производства на данной территории обеспечило город 150 новыми рабочими местами. И сегодня средняя зарплата в нашем подразделении - 2 400 рублей, что, по сути, на уровне Минска. И она абсолютно конкурентоспособна с зарплатой БелАЗа.
На площадке МАЗ в Жодино собирают и специальные школьные автобусы. В нынешних планах - поставить в регионы нашей страны 156 желтых машин для перевозки детей.
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