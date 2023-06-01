"Берем тепло из земли и получаем тепло в помещениях" - новые инвестиционные проекты в экономике Минской области

Берем тепло из земли и получаем тепло в помещениях. Коэффициент 1,4 - на один киловатт потраченной энергии мы получаем 4 киловатта тепловой энергии. Я думаю, что клиентов будет много. Ведь также и БелАЗ привозит туристов. Здесь на первом этаже расположен ресторан будет. То есть это комплекс.

Сергей Шильников, инвестор, предприниматель