"Береза-Картузская: 92 года спустя - память, которую не сломить"

За время своей истории на долю белорусского народа выпало немало испытаний: нас пытались разделить и забрать самое ценное - право "звацца беларусамі". Но мы выстояли, сумев сохранить главное - нашу самоидентичность. Ежегодно накануне 17 сентября Беларусь вспоминает узников и невинных жертв ополячивания. В Березе 92 года назад находился концлагерь для несогласных с польским режимом.

Так называемые "красные казармы" - сейчас исторический комплекс зданий из красного кирпича, а 92 года назад, в 30-е годы прошлого века, здесь находился печально известный польский концлагерь "Береза-Картузская".

Сюда заключали белорусов, несогласных с польской властью. Без суда и следствия. По разным данным, через фабрику смерти прошли от 8 до 10 тысяч человек. А вот сколько белорусов погибло - вопрос до сих пор остается открытым.

О том, что пришлось пережить нашим предкам в то страшное время, чтобы сохранить право на существование как нации, с нами поделился музейный работник:

"В лагере не было задачи физического уничтожения человека, как это было в нацистских лагерях. Основная задача состояла в том, чтобы уничтожить человека морально, растоптать его психологически, для того чтобы заставить отказаться от своих идей, от своих убеждений. И для этого была придумана целая система устройства лагеря. В первую очередь, конечно же, каждый узник должен был работать. Работать физически, работать тяжело".

Белорусы хорошо помнят и знают свою историю и бережно хранят память о ней. Каждый год накануне 17 сентября - дня, когда в 1939 году лагерь прекратил существование, - сотни белорусов семьями с самого утра рекой стекаются к обелиску на месте бывшего концлагеря, чтобы возложить цветы в память о невинных жертвах польских властей, потому что так велит сердце.

Почти 20 лет власти Польской Республики делали все, чтобы мы, белорусы, забыли о своих корнях, но этот урок истории только сильнее закалил нас, позволив строить независимую и мирную страну, где сохранение исторической памяти - фундамент, а созидание - наше главное оружие.