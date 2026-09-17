Береза - место притяжения: тысячи белорусов присоединятся к празднованию Дня народного единства

Беларусь 17 сентября отмечает День народного единства. Дата, когда особенно ощущается сила нации в ее сплоченности. Для каждого белоруса память о трагических страницах прошлого - фундамент независимого и мирного будущего.

Местом притяжения в эти дни стал город Береза.

17 сентября - это особый праздник, который символизирует восстановление исторической справедливости. Это живая связь времен, когда уроки истории становятся основой для будущего белорусов.

Исторической основой Дня народного единства стало воссоединение БССР и Западной Беларуси, насильственно включенной в состав Польши в 1921 году почти на два десятилетия без учета мнения белорусского народа.

Символом этноцида белорусского народа стал концлагерь "Береза-Картузская", созданный на территории Западной Беларуси в 1934 году. Здесь без суда и следствия заключали людей, выражавших несогласие с польской властью.

"Этноцид отличается от геноцида существенно: геноцид - это физическое уничтожение, а этноцид - это борьба с национальной идентичностью, уничтожение национальной идентичности. Задача - сделать все, чтобы люди забыли свои культурные корни, истоки, язык и веру", - рассказал директор Брестского областного лицея им. П. М. Машерова Геннадий Иванчин.

17 сентября в знак глубокого уважения к подвигу и стойкости народа с утра и до самого вечера в Березе, месте общенациональной памяти, пройдет народное возложение цветов. По зову сердца к инициативе присоединяться тысячи неравнодушных белорусов, семьи и целые поколения. В 19:30 состоится торжественный концерт с участием коллективов Брестской области.

День народного единства - это праздник не только прошлого, но и настоящего, а самое главное - будущего, которое белорусы строят своими руками. Он символизирует нерушимость границ и этническую сплоченность белорусской нации.