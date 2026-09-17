Береза стала эпицентром памятных мероприятий в День народного единства

День народного единства - праздник с глубокими историческими корнями. Он возвращает людей к событиям 1939 года, когда была восстановлена историческая справедливость и в единой семье воссоединились свыше 4 млн белорусов.

17 сентября эпицентром памятных и торжественных мероприятий стал город Береза.

День народного единства - праздник, который белорусы отмечают уже в шестой раз. Он стал для каждого символом национальной самоидентичности и сплоченности. Путь к этому дню был долгим и драматичным, а за право быть единым народом белорусам пришлось заплатить высокую цену.

Почти два десятилетия жители Западной Беларуси жили в условиях жесткой полонизации без возможности говорить на родном языке, свободно исповедовать православную веру и сохранять свои традиции.

Все изменилось 17 сентября 1939-го, когда освободительный поход Красной армии воссоединил Западную и Восточную Беларусь.

Сегодня с особой благодарностью вспоминаем предков, которые не сломались в те суровые годы. Несмотря на жестокое давление, пытки и издевательства в польском концлагере "Береза-Картузская", люди отстояли свое священное право "звацца беларусамі".

В знак глубокой признательности за их стойкость к мемориалу в Березе идут тысячи людей со всей страны. Белорусы возлагают цветы к обелиску, не скрывая слез и искренних эмоций.

Александр Крагель, заместитель председателя Березовского райисполкома:

"17 сентября - важная дата, которая позволила нам осознать границы, которые, возможно, мы где-то потеряли, не ощущая значимости существования концлагеря "Береза-Картузская". Сегодня некоторые силы пытаются стереть не просто границы нашего государства, но и наше самосознание. Те люди, которые возлагают букеты цветов, этого не допустят. Десятки, сотни, тысячи людей стали действительно теми, кто любит свою Родину, нашу страну. Наше единство - в их руках".

Березовский район, который объединяет Березу и Белоозерск, является промышленным регионом в тесной связке с сельским хозяйством. Здесь большое внимание уделяется развитию социальной сферы (молодежные и спортивные площадки, ремонт и планы по строительству новых школ), модернизации промышленных предприятий и строительству новых животноводческих комплексов. "И только благодаря нашим жителям, их трудолюбию и стремлению мы достигаем таких значительных результатов", - отметил Александр Крагель.

17 сентября благодарим каждого, кто сохранил белорусов как нацию. Мы едины в стремлении жить на родной земле своим умом и своим трудом, ведь именно сплоченность - главное условие развития страны. Как подчеркнул Президент Александра Лукашенко, любовь к Родине, чувство гордости за народ и все созданное им на протяжении столетий - основа мира и согласия в Беларуси.