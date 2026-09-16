Береза стала центром общенародной памяти накануне Дня народного единства

Суверенитет, независимость и мир - главные грани белорусской общности. Сегодня народ Беларуси объединяет общее чувство: гордость за суверенную страну и общая боль за испытания, через которые пришлось пройти.

Дорога к воссоединению была долгой и тернистой, но точно стоила независимости территорий родной Беларуси. В преддверии большого государственного праздника - Дня народного единства - белорусы с особым трепетом вспоминают тех, кто выстоял и сумел сохранить право на национальную самоидентичность. Центром общенародной памяти 16 сентября стала Береза.

Столбцы, Барановичи, Брест, Пинск, Вилейка, Браслав - 18 марта 1921 года по так называемому мирному Рижскому договору, заключенному без участия белорусской стороны, почти половина земель Беларуси отошла Польше. В результате - свыше 4 млн человек оказались под гнетом польского сапога.

"Этноцид отличается от геноцида существенно: геноцид - это физическое уничтожение, а этноцид - это борьба с национальной идентичностью, уничтожение национальной идентичности. Задача - сделать все, чтобы люди забыли свои культурные корни, истоки, язык и веру", - рассказал директор Брестского областного лицея им. П. М. Машерова Геннадий Иванчин.

Белорусов не просто хотели стереть как нацию, их силой заставляли отказаться от самого ценного, что есть у народа - "звацца беларусамi". И здесь, как считали поляки, все средства хороши. Несогласных с режимом Пилсудского без суда и следствия отправляли в Березу-Картузскую - один из самых жутких концлагерей XX века. Он отличался особой жестокостью и стал одним из самых леденящих примеров внесудебного политического террора в межвоенной Европе.

"В этом лагере была цель - моральное уничтожение людей. Условия в лагере были очень жесткие. Первое правило - сумасшедший бег: как только человек оказывался на территории лагеря, первую команду, которую он слышал, - это "бегом марш". Путь от ворот до арестантского блока узники должны были проделать бегом, но этот бег был через полицейский коридор. С двух сторон выстраивались полицейские с дубинками, и вот через этот коридор узники должны были бежать. Второе правило лагеря - это молчание за шевеление губами: если узники обменялись вдруг взглядами - следовало наказание", - отметила старший научный сотрудник Березовского историко-краеведческого музея Галина Кравчук.

За 5 лет существования лагеря через изощренные издевательства, побои и каторжный труд прошли около 10 тыс. человек - цифра погибших не называется до сих пор. Историческая правда, которая острой болью по сей день отзывается в сердцах белорусов. Безвинных узников и жертв ополячивания 16 сентября вспоминали в Беларуси.

17 сентября для белорусов - не просто дата в календаре, а день, когда долгожданная историческая справедливость восторжествовала. Простой народ, тысячи семей воссоединились и снова получили право на национальную принадлежность, а вместе с ней и право на будущее на своей земле и по своим правилам.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы с вами знаем, сколько веков топтали нашу землю налево-направо, сколько веков издевались над нашим народом, не давали возможности жить по своим традициям и законам. Сегодня у нас такое право есть. Это право завоевано поколениями белорусов кровью и потом".

Алексей Авдонин, председатель правления Белорусского общества "Знание":

"Сейчас тема единства становится крайне важной в борьбе с коллективным Западом, потому что те технологии, которые применяет коллективный Запад, как раз ориентированы на религиозное гражданское разделение. Так, чтобы вернуть целые народы, государства в ожесточенную, кровавую, гражданскую, религиозную войну. Таким образом очень легко управлять территориями, ресурсами, народами, но именно начальное, корневое единство нации позволяет сохранить суверенитет государства".

Мир, независимость, созидание и единство - главные ценности белорусов. Фундамент, на котором сегодня строим процветающую и сильную страну. За всю свою историю нас не единожды пытались ставить на колени, но белорусский ген и наш национальный код всегда оказывался сильнее любых испытаний, потому что белорусы были едины. Это наше главное оружие во все времена. И сегодняшний день не исключение. История не раз доказывала: когда белорусы вместе - мы можем выдержать многое.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин, директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси:

"Никто никогда не может нас разделить, и мы очень ценим то, что у нас есть. Ценим свободу, независимость, единое наше государство, которое мы на сегодняшний день имеем, и понимаем, насколько важно его сохранить. Сложно, важно и нужно".

Укрепление исторической правды, ценность мира и преемственность поколений. Для белорусов, почти 20 лет проживших под властью польской республики, - не просто слова, а дань уважения за нашу национальную самоидентичность.

Уже 17 сентября Беларусь в 6-й раз встретит праздник, по важности не уступающий Дню Независимости. 17 сентября - день, который красной нитью вплетен в историю суверенной Беларуси и народа, который живет под мирным и независимым небом.