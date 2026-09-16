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Береза стала центром общенародной памяти накануне Дня народного единства

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Суверенитет, независимость и мир - главные грани белорусской общности. Сегодня народ Беларуси объединяет общее чувство: гордость за суверенную страну и общая боль за испытания, через которые пришлось пройти.

Дорога к воссоединению была долгой и тернистой, но точно стоила независимости территорий родной Беларуси. В преддверии большого государственного праздника - Дня народного единства - белорусы с особым трепетом вспоминают тех, кто выстоял и сумел сохранить право на национальную самоидентичность. Центром общенародной памяти 16 сентября стала Береза.

Столбцы, Барановичи, Брест, Пинск, Вилейка, Браслав - 18 марта 1921 года по так называемому мирному Рижскому договору, заключенному без участия белорусской стороны, почти половина земель Беларуси отошла Польше. В результате - свыше 4 млн человек оказались под гнетом польского сапога.

"Этноцид отличается от геноцида существенно: геноцид - это физическое уничтожение, а этноцид - это борьба с национальной идентичностью, уничтожение национальной идентичности. Задача - сделать все, чтобы люди забыли свои культурные корни, истоки, язык и веру", - рассказал директор Брестского областного лицея им. П. М. Машерова Геннадий Иванчин.

директор Брестского областного лицея им. П. М. Машерова Геннадий Иванчин

Белорусов не просто хотели стереть как нацию, их силой заставляли отказаться от самого ценного, что есть у народа - "звацца беларусамi". И здесь, как считали поляки, все средства хороши. Несогласных с режимом Пилсудского без суда и следствия отправляли в Березу-Картузскую - один из самых жутких концлагерей XX века. Он отличался особой жестокостью и стал одним из самых леденящих примеров внесудебного политического террора в межвоенной Европе.

"В этом лагере была цель - моральное уничтожение людей. Условия в лагере были очень жесткие. Первое правило - сумасшедший бег: как только человек оказывался на территории лагеря, первую команду, которую он слышал, - это "бегом марш". Путь от ворот до арестантского блока узники должны были проделать бегом, но этот бег был через полицейский коридор. С двух сторон выстраивались полицейские с дубинками, и вот через этот коридор узники должны были бежать. Второе правило лагеря - это молчание за шевеление губами: если узники обменялись вдруг взглядами - следовало наказание", - отметила старший научный сотрудник Березовского историко-краеведческого музея Галина Кравчук.

схема концлагеря Береза-Картузская

За 5 лет существования лагеря через изощренные издевательства, побои и каторжный труд прошли около 10 тыс. человек - цифра погибших не называется до сих пор. Историческая правда, которая острой болью по сей день отзывается в сердцах белорусов. Безвинных узников и жертв ополячивания 16 сентября вспоминали в Беларуси.

17 сентября для белорусов - не просто дата в календаре, а день, когда долгожданная историческая справедливость восторжествовала. Простой народ, тысячи семей воссоединились и снова получили право на национальную принадлежность, а вместе с ней и право на будущее на своей земле и по своим правилам.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы с вами знаем, сколько веков топтали нашу землю налево-направо, сколько веков издевались над нашим народом, не давали возможности жить по своим традициям и законам. Сегодня у нас такое право есть. Это право завоевано поколениями белорусов кровью и потом".

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Алексей Авдонин, председатель правления Белорусского общества "Знание":

"Сейчас тема единства становится крайне важной в борьбе с коллективным Западом, потому что те технологии, которые применяет коллективный Запад, как раз ориентированы на религиозное гражданское разделение. Так, чтобы вернуть целые народы, государства в ожесточенную, кровавую, гражданскую, религиозную войну. Таким образом очень легко управлять территориями, ресурсами, народами, но именно начальное, корневое единство нации позволяет сохранить суверенитет государства".

Алексей Авдонин, председатель правления Белорусского общества "Знание"

Мир, независимость, созидание и единство - главные ценности белорусов. Фундамент, на котором сегодня строим процветающую и сильную страну. За всю свою историю нас не единожды пытались ставить на колени, но белорусский ген и наш национальный код всегда оказывался сильнее любых испытаний, потому что белорусы были едины. Это наше главное оружие во все времена. И сегодняшний день не исключение. История не раз доказывала: когда белорусы вместе - мы можем выдержать многое.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин, директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси:

"Никто никогда не может нас разделить, и мы очень ценим то, что у нас есть. Ценим свободу, независимость, единое наше государство, которое мы на сегодняшний день имеем, и понимаем, насколько важно его сохранить. Сложно, важно и нужно".

Укрепление исторической правды, ценность мира и преемственность поколений. Для белорусов, почти 20 лет проживших под властью польской республики, - не просто слова, а дань уважения за нашу национальную самоидентичность.

Уже 17 сентября Беларусь в 6-й раз встретит праздник, по важности не уступающий Дню Независимости. 17 сентября - день, который красной нитью вплетен в историю суверенной Беларуси и народа, который живет под мирным и независимым небом.

Разделы:

ОбществоИстория

Теги:

ПольшаДень народного единстваЗападная Беларуськонцлагерь
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