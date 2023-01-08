Березин: Наш брат - не тиктокер

Телеведущий, член жюри шоу "Фактор.by 60+" Владимир Березин в программе "Главный эфир" рассказал, как он видит законы "классического телевидения".

Мы не на гаджетах сидим, говорит он. "Для нас телевизор - это то, что соединяет нас с миром. И такого внимания ни один проект не будет иметь. Мы, взрослые, садимся, и если возникает вольтовадуга того, что нам близко и дорого, ценно, интересно, - все. Пазл совпал", - делится своим мнением телеведущий.

Говоря о классическом телевидении, он отметил три постулата: оно должно информировать, должно развлекать, по-моему, этим и занимается: развлекает и завлекает, когда не информируют. И просвещать. Но мы никогда почти не говорим о самом главном четвертом - умиротворять.

"Сейчас уже так много правды, что не знаешь, какая из них правда, - улыбается он. - А вот классическое телевидение, оно и государственное, где люди по-честному делают каждый в своем жанре".

В жанре информации он уже давно не работает, хотя начинал в программе "Время". Но в том времени была коллективная ответственность, говорит телеведущий. И это была правда, которая приходила в дом каждый вечер как проверенная правда. Они несли ответственность.

"Это отношение со зрителем, с его сознанием", - говорит Владимир Березин. На поколение 60+ можно опереться для того, чтобы воспользоваться опытом, не придуманным здесь и сейчас.