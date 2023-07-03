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Березин: Желаю всегда помнить, что мы россияне и белорусы, что Россия и Беларусь были, остаемся и будем рядом всегда
Укрепляет традиции нашей государственности и показывает всю широту белорусской души национальный бренд "Славянский базар". С первых дней фестиваля на сцену Витебского амфитеатра выходит и народный артист России Владимир Березин.
Знаменитый диктор Центрального телевидения наполовину сам себя уже считает белорусом - особенно после нового для себя амплуа в жюри проекта "Фактор.by 60+".
И в этот день кумир миллионов поздравляет любимую Беларусь с Днем Независимости.
Дорогие мои братья и сестры, дорогие белорусы! Как человек, который 30 лет посвятил отношению с этой замечательной страной и народом, почти белорус, зарабатываю право ближайшие несколько лет и десятилетий считаться настоящим белорусом. Так вот, в душе белорус, поздравляю вас с нашим праздником, праздником, которому имя День Независимости. И мы точно знаем, что это такое. И особенно теперь, и особенно сейчас, мы ощутили вот это братское плечо. На самом пике тревожных дней, у нас в стране, когда должно было случиться то, чего мы не хотели, тревожились и боялись, мы увидели, как много сделала ваша страна, ваш народ и Александр Григорьевич Лукашенко для того, чтобы в России снова стало спокойно. Спасибо Александр Григорьевич, спасибо Беларусь! Желаю никогда в наших странах не ощущать времени смуты. И чувствовать себя достойно, чувствовать себя уверенно, и всегда помнить, что мы россияне и белорусы, что Россия и Беларусь, и в праздники, и в будни, были, остаемся и будем рядом всегда. С праздником, дорогие мои сябры!
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