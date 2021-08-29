ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Березинская гимназия уже полностью готова встретить учащихся

Пока семьи штурмуют торговые центры в поисках лучших предложений, педагоги заканчивают последние приготовления в школах к приходу детей.

Березинская гимназия уже полностью готова распахнуть свои двери. За почти 30 лет работы в системе образования у директора этой школы свой личный рецепт того как сделать школу вторым домом для юных белорусов и в то же время работой мечты для их учителей (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все