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Березинский биосферный заповедник пополняет свой лесной зоопарк
Территория в 12 гектаров была отдана под вольеры с дикими животными и птицами 10 лет назад. Здесь дали приют нашим братьям меньшим, которые пострадали от рук человека или родились в неволе. Просторные вольеры создают для животных естественные условия существования. Питомцы лесного зоопарка - зубр, лиса, волк, белка, рысь, олени, лоси и много других. Новоприбывший обитатель - медвежонок Василиса.
И лесной, и зоопарк домашних животных - самые популярные точки заповедника. Здесь всегда много посетителей, большинство из которых дети. Одна из самых приятных составляющих экскурсий - кормление животных специальной едой, которая продается на входе в зоопарки за символическую цену.
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