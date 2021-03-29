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Березовый сок начали собирать в Беларуси
Березовый сок пошел в лесах Беларуси. Одними из первых к заготовке приступили в Брестском лесхозе. Литр природного напитка там продают за 18 копеек. В нынешнем сезоне сока планируют собрать больше, чем в прошлом. Этому поспособствовала стабильная погода. Мария Тройнич увидела, как заготавливают лесной продукт.
Витаминный коктейль от самой природы - в Мухавецком лесничестве только приступили к заготовке березового сока. А телефон не смолкает с самого утра. Многие хотят запастись дарами леса в числе первых. Продают напиток на розлив и прямо на делянках. Цена 18 копеек за литр. Как говорят лесники, в этом году сока должно хватить на всех.
В нынешнем сезоне в Брестском лесхозе планируют заготовить на 50 тонн больше сока, чем в прошлом. По словам специалистов, эта весна более стабильная. Перепады температур очень влияют на сокодвижение.
Всего лесхоз рассчитывает собрать 600 тонн напитка. Для этого выделили больше десяти участков. Заготовка идет по строгой технологии. Ведь, если сделать надрезы неправильно, дерево может заболеть или даже погибнуть.
За незаконную добычу березового сока - штраф до 20 базовых
Места заготовки определяют так, чтобы они находились ближе к черте населенного пункта и местным жителям было проще добраться до сочных делянок. К слову, собирать сок в лесу можно самостоятельно и бесплатно, но для этого нужно получить разрешение. Тем, кто решит добывать напиток незаконно, грозит немаленький штраф.
Литр витаминного напитка стоит 18 копеек
В первую очередь напиток сейчас продают населению. А то, что останется, отправят на перерабатывающие предприятия. Как долго деревья будут отдавать сок - зависит от погоды. Резкое потепление может сократить движение сока до одной-двух недель. Так что желающим попробовать свежий натуральный продукт стоит поторопиться.
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