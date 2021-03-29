Березовый сок начали собирать в Беларуси

Березовый сок пошел в лесах Беларуси. Одними из первых к заготовке приступили в Брестском лесхозе. Литр природного напитка там продают за 18 копеек. В нынешнем сезоне сока планируют собрать больше, чем в прошлом. Этому поспособствовала стабильная погода. Мария Тройнич увидела, как заготавливают лесной продукт.





Витаминный коктейль от самой природы - в Мухавецком лесничестве только приступили к заготовке березового сока. А телефон не смолкает с самого утра. Многие хотят запастись дарами леса в числе первых. Продают напиток на розлив и прямо на делянках. Цена 18 копеек за литр. Как говорят лесники, в этом году сока должно хватить на всех.



В нынешнем сезоне в Брестском лесхозе планируют заготовить на 50 тонн больше сока, чем в прошлом. По словам специалистов, эта весна более стабильная. Перепады температур очень влияют на сокодвижение.