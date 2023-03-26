Березовый сок пошел в лесах Брестской области - насколько долгим и урожайным будет этот сезон

Березовой сок пошел в лесах Беларуси. Традиционно первыми натуральный продукт попробовали на юге страны. В Брестской области уже приступили к массовой заготовке. И в первую очередь напиток продают местным жителям. Для их удобства впервые прямо в городе открыли специальную торговую площадку. Насколько долгим и урожайным будет этот сезон, узнала Мария Тройнич.

В лесах под Брестом только появился березовый сок, а из желающих купить природный напиток первыми уже выстроилась очередь. С самого утра к Брестскому лесхозу едут с бутлями, ведрами и бочками. Супруги Кирилюк отовариваются сразу на всю большую семью.

Торговая площадка для покупки березового сока в Бресте





В этом году свежий березовый сок впервые можно купить не выезжая в лес. Специальную площадку обустроили прямо в городе, на территории лесхоза.

Каждый кубовик у нас по тысяче литров. За день приезжает порядка 3 тонн. Ну и по мере требования можем ехать в следующее лесничество, если вдруг спрос превысит предложение, мы сразу оперативно подвезем еще Артем Голодюк, главный инженер Брестского лесхоза

Дары природы везут прямиком из леса. Только за полдня здесь успели реализовать 4 тонны.

В Мухавецком лесничестве уже вовсю идет заготовка натурпродукта. Чтобы не навредить деревьям, при подсочке соблюдают все технологии. Стандарты прописаны в нормативных документах и едины для всех лесхозов страны. Так, береза должна быть не тоньше 20 сантиметров в диаметре. А желобок вставляют под определенным углом - 30 градусов.

Влияние погоды на сокодвижение

Оптимальный возраст березы для подсочки - 55 лет. При теплой погоде и хорошем сокодвижении одно дерево может отдавать 20 литров жидкости в сутки.

Насколько урожайным будет сезон, зависит от погоды. В этом году в лесхозе планируют собрать 270 тонн сока. Это на 70 тонн больше, чем в прошлом.

Сокодвижение зависит от установившихся плюсовых температур. Если мы имеем среднесуточную температуру порядка 10 градусов, это является оптимальной температурой для сбора березового сока. Ночные температуры не должны опускаться ниже 2-3 градусов. Максим Олещеня, лесничий Мухавецкого лесничества

Штраф за незаконный сбор березового сока

Одновременно с заготовкой следят за нарушениями. За незаконный сбор березового сока могут дать штраф до 740 рублей.

Нарушителю придется возместить ущерб, причиненный окружающей среде за каждый литр незаконно заготовленного березового сока. Для выявления нарушителей лесхоз сейчас ведет усиленные мероприятия по охране лесов, а именно проведение рейдовых мероприятий: выставляем фотоловушки Виталий Стельмах, инженер по охране и защите леса Брестского лесхоза

А в Пинском районе собирать сок начали с заметным опозданием. Но несмотря на это, здесь также рассчитывают заготовить больше, чем в прошлом году.



Сокодвижение еще не набрало свою полную силу, оно только набирается. По прошлому году мы уже практически в это время заканчивали реализацию березового сока. В связи с погодными условиями у нас в этом году все затянулось. Александр Селивон, замдиректора Пинского лесхоза