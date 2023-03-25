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Кому с Варшавой сотрудничать тяжело и не приведут ли амбиции Польши к очередному разделу
Польские амбиции - стать во главе Европы и ее претензии на территории других государств - все смелее звучат из Варшавы. И вот уже Польша якобы получила от Киева приглашение к поиску и разработке месторождений углеводородов на западе Незалежной.
Станет ли это потерей энергетической, а может и территориальной Независимости Украины? Авторский комментарий Марии Петрашко (видео).
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