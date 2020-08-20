Бернар-Анри Леви готовит репортаж о том, как "женщины сокрушают гротескную белорусскую диктатуру"

Такая подходящая для определенных интересов ситуация в Беларуси не осталась незамеченной всем известным философом. Бернар-Анри Леви опубликовал твит, в котором сообщал, что готовит репортаж из Вильнюса о том, как "женщины сокрушают гротескную белорусскую диктатуру". Наша страна стала интересна модным французским философам. Казалось, стоит радоваться... Увы, приглядевшись к Леви, понимаешь: его интерес - это, скорее, повод взгрустнуть. Вот и французский философ Бернар-Анри Леви бросил на Беларусь свой заинтересованный взгляд. Радоваться этому вряд ли стоит, хотя человек он, безусловно, известный: просто для любого политика встреча с Леви - это идеологический манифест и декларация взглядов. Не говоря уж о том, что такая встреча - еще и дурная примета: дать аудиенцию Леви - все равно что повидаться с всадником Апокалипсиса.



Надо сказать, что философом он является в сугубо французском смысле: галлы резвятся на поверхности бытия и лишь забавляют слушателя острым быстрым словом. Бернар-Анри по этой части достиг исключительных высот: французские газетчики в очередь выстраиваются, чтобы получить его комментарий - каждой глобальной проблеме Леви даст язвительное имя, над каждой пошутит. Но существует и как минимум 40-летняя традиция макать его лицом в торт - уж больно его идеи специфичны.







Его называют основоположником новой философии

Если в двух словах: революции сами по себе отвратительны! Они чудовищны и допустимы лишь в случаях, когда служат укреплению существующего мирового порядка. А что такое правильный порядок? Совершенно верно: это мир, сшитый воедино глобальными корпорациями и ими управляемый. Поклонники у этой теории есть, причем влиятельные, но противников много больше.

Философия эта не прочеловеческая, а античеловеческая, но пусть бы себе, если бы она оставалась кабинетной теорией. Но Леви слишком энергичен, чтобы выплескивать энергию лишь на бумагу: нет, Бернар-Анри пускает ее на переустройство мира. Он чернокрылым ангелом перепархивает с одной войны на другую, с революции на революцию - и за его спиной остаются выжженные города, обращенные в пепел библиотеки и храмы, а также, конечно, трупы, трупы и трупы.

В 1999-м Леви потребовал от Запада признать революционное правительство вторгшегося в Дагестан Басаева