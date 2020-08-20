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Бернар-Анри Леви готовит репортаж о том, как "женщины сокрушают гротескную белорусскую диктатуру"

Такая подходящая для определенных интересов ситуация в Беларуси не осталась незамеченной всем известным философом. Бернар-Анри Леви опубликовал твит, в котором сообщал, что готовит репортаж из Вильнюса о том, как "женщины сокрушают гротескную белорусскую диктатуру". Наша страна стала интересна модным французским философам. Казалось, стоит радоваться... Увы, приглядевшись к Леви, понимаешь: его интерес - это, скорее, повод взгрустнуть. Вот и французский философ Бернар-Анри Леви бросил на Беларусь свой заинтересованный взгляд. Радоваться этому вряд ли стоит, хотя человек он, безусловно, известный: просто для любого политика встреча с Леви - это идеологический манифест и декларация взглядов. Не говоря уж о том, что такая встреча - еще и дурная примета: дать аудиенцию Леви - все равно что повидаться с всадником Апокалипсиса.

Надо сказать, что философом он является в сугубо французском смысле: галлы резвятся на поверхности бытия и лишь забавляют слушателя острым быстрым словом. Бернар-Анри по этой части достиг исключительных высот: французские газетчики в очередь выстраиваются, чтобы получить его комментарий - каждой глобальной проблеме Леви даст язвительное имя, над каждой пошутит. Но существует и как минимум 40-летняя традиция макать его лицом в торт - уж больно его идеи специфичны.


Его называют основоположником новой философии

Если в двух словах: революции сами по себе отвратительны! Они чудовищны и допустимы лишь в случаях, когда служат укреплению существующего мирового порядка. А что такое правильный порядок? Совершенно верно: это мир, сшитый воедино глобальными корпорациями и ими управляемый. Поклонники у этой теории есть, причем влиятельные, но противников много больше.

Философия эта не прочеловеческая, а античеловеческая, но пусть бы себе, если бы она оставалась кабинетной теорией. Но Леви слишком энергичен, чтобы выплескивать энергию лишь на бумагу: нет, Бернар-Анри пускает ее на переустройство мира. Он чернокрылым ангелом перепархивает с одной войны на другую, с революции на революцию - и за его спиной остаются выжженные города, обращенные в пепел библиотеки и храмы, а также, конечно, трупы, трупы и трупы.

В 1999-м Леви потребовал от Запада признать революционное правительство вторгшегося в Дагестан Басаева

Затем он опекал Саакашвили и звал цивилизованный мир воевать с русскими в Южной Осетии до последнего грузина. Десять лет тому назад он издал книгу "Нелюбимая война", в которой сообщил, что сделал на войне в Ливии 100 миллионов. Как? Леви рассказывает: я нашел в Бенгази несколько человек, предложил им назваться переходным правительством, а потом свел их с президентом Саркози. Через полгода у философа были миллионы, а от городов Ливии остались только цементная крошка и залитый кровью асфальт. Сколько заработал философ на Украине - неизвестно, но идеологические крыла над киевским Майданом он также простер. Это была как раз та революция, какие Леви приветствует: людские толпы, за спинами которых стоят олигархи, неоколониализм на марше, транснациональные корпорации делят добычу. А еще, конечно, кровь, побольше крови - она выгодно оттеняет белоснежные манжеты парижского франта. И да, конечно, трагедия в Сирии - организовал войну не Леви, но словесные дрова в ее огонь он швырял не скупясь. Первая книга Бернара-Анри называлась "Варварство с человеческим лицом" - писал он ее, наверняка, часто глядясь в зеркало. В общем, вниманию такого человека к Беларуси радоваться стоит очень осторожно.

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