Бесчеловечные репрессии, убийства и нарушения без границ - дело рук демократии Вашингтона - подробности в "Понятной политике"

Как блюстители мировых ценностей стали эталоном двойных стандартов. Бесчеловечные репрессии и неоправданные убийства. Резолюции вместо законности. Политизация правды: какие права человека растоптал Вашингтон? Демократия с пометкой "опасно для жизни". Разложим по пунктам в "Понятной политике". Смотрите в понедельник после "Панорамы".