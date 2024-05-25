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Бесчеловечные репрессии, убийства и нарушения без границ - дело рук демократии Вашингтона - подробности в "Понятной политике"

Как блюстители мировых ценностей стали эталоном двойных стандартов. Бесчеловечные репрессии и неоправданные убийства. Резолюции вместо законности. Политизация правды: какие права человека растоптал Вашингтон? Демократия с пометкой "опасно для жизни". Разложим по пунктам в "Понятной политике". Смотрите в понедельник после "Панорамы".

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