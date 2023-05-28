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Беседки, шезлонги, фоторамки для селфи - готовность пляжей к летнему сезону оценили в Минске
Дополнительные беседки для пикника, новые шезлонги и спортивные комплексы. Готовность пляжей к летнему сезону оценили в столице. Администрация города и районов, коммунальные службы и спасатели - в рейде более десяти локаций, которые осмотрели как с суши, так и с водной глади. К слову, всего в Минске сейчас 22 пляжа. На Цнянском водохранилище в этом году появились, например, полтысячи лежаков. Есть велодорожка и воркаут-площадки, волейбольный корт и разнообразные детские игровые комплексы.
Еще одним ноу-хау сезона станут фоторамки для креативных селфи на Заславском водохранилище и в Дроздах. Для удобства горожан будут работать пункты проката и сезонная торговля.
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