"Бешеный огурец" наступает на Гомельщину: как бороться с опасным сорняком

Краткий пересказ от ИИ

Агрессивный сорняк, или, говоря научным языком, инвазивное растение из Северной Америки атаковало Гомельщину. В народе его называют "бешеный огурец". Этот пришелец опасен как для других растений, так и для окружающей среды в целом.

Расскажем, как заброшенный участок в агрогородке Красное превратился в настоящий питомник для инвазивной лианы, и как правильно бороться с этим опасным вредителем.

Опасная экзотика: инвазивный бешеный огурец наступает

На первый взгляд это растение кажется абсолютно безобидным: симпатичный внешний вид и еле уловимый медовый аромат в период цветения. Но внешность обманчива. За маской привлекательного "чужестранца" скрывается опасный и крайне агрессивный сорняк, который буквально выжигает землю вокруг себя.

Он выделяет в почву вещества, угнетающие растительность рядом. В конкурентной борьбе за свет у них шансов нет. Там, где поселяется колючеплодник, больше ничего не растет. А еще созревшие плоды выстреливают семенами в клейкой слизи и захватывают все больше территорий.

Непримиримую борьбу с эхиноцистисом или стреляющим плющом не первый год ведет Надежда Стуцкая. Многолетние кустарники и деревья на ее участке берет в плен колючий "бешеный огурец".

"Этот огурец летит к соседу на 10 метров, и вот человек вырубает 10 соток", - рассказала жительница аг. Красное.

Изначально североамериканский колючеплодник попал в Беларусь как декоративное и даже лечебное растение, но спустя время пополнил список инвазивных. Коварная лиана оплетает деревья и душит их сплошным покровом. "Бешеному огурцу" достаточно всего пары лет, чтобы уничтожить здоровое плодовое дерево.

Надежда Стуцкая, жительница аг. Красное:

"Я и не знала, что это огурец такой, он плетется и плетется. Там за домом тоже. Я его вырывала. Деревья все были шалашом, огурцом покрыты, а в этом году покрыл виноград. Ч его не вырублю, он уже дебелый такой. Ужи ползут, крысы ползут".

Инвазивный "бешеный огурец" наступает: виной всему заброшенный частный дом

По соседству находится старый дом с заросшим участком. Он всему виной, рассказывает пенсионерка. Инвазивный сорняк захватил 10 брошенных соток, теперь покушается на здоровые виноградные плантации женщины. Местные говорят, что "бешеный огурец" доставляет проблемы владельцам нескольких ближайших участков.

Марина Малыш, жительница аг. Красное:

"Это очень большая проблема. Его ведь никто специально не сажает и не разводит, но в Красном этого сорняка много, очень даже много. Самый большой вред идет от запущенных участков, которые годами не косятся. С этим нужно как-то бороться".

Стреляющий плющ находится в начале списка самых инвазивных растений Беларуси. И если с золотарником и борщевиком можно бороться химией, то с этим зеленым агрессором такой метод - не вариант. Опасная лиана берет в заложники полезные виды, при обработке препаратами они тоже гибнут.

Юрий Дворецкий, начальник отдела Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

"Оптимальное и самое лучшее, наверное, это все-таки вырывание на корню. Корневая система у них слабая, поэтому даже если оборвать возле земли стебель, то он однолетний и не вырастает заново".

Стреляющий плющ находится в начале списка самых инвазивных растений Беларуси

Инвазивный бешеный огурец наступает: просьба к властям - помочь!

Надежда Стуцкая устала в одиночку спасать свой огород, самостоятельно не справляется, каждый год одно и то же. Пенсионерка обратилась в сельсовет с просьбой прекратить бесконтрольное размножение растения. Обещали помочь.

Дмитрий Якушенко, председатель Красненского сельского исполнительного комитета:

"О проблеме мы узнали, будем ее решать. Участок, где растет этот сорняк, бесхозным не является, у него хозяин есть. Так этот дикорастущий так называемый бешеный огурец находится на территории частного домовладения, то мы будем искать собственника, будем выяснять, почему он не благоустраивает свою территорию, выписывать предписание, чтобы он этот дикий огурец как минимум покосил, как максимум - удалил корни".

Опасные растения: ответственность за бездействие

С 19 июня 26 года в Беларуси вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые могут затронуть владельцев дач, частных домов и земельных участков. Теперь за отсутствие борьбы с некоторыми опасными растениями предусмотрены штрафы размером до 10 базовых величин. Речь идет об инвазивных видах, которые активно распространяются по территории Беларуси и вытесняют местную флору.