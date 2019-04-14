Бесхозяйственность. В Гомельской области из 8 роботов-манипуляторов в строю осталось только два





И здесь впору задуматься… А не добавить ли капельку спокойствия на каждую молочно-товарную ферму? Почему бы не перенять то, что действительно работает? А где надо вместо йоги можно включать фитнес-мелодии! В отдельных хозяйствах классика не работает. А там гляди - о продуктивности не только коров, но и руководителей говорить можно будет.



Кстати, знакомьтесь, старожила… О возрасте женщины говорить неприлично, седина выдает! 12 локтация - гордость хозяйства. Когда условия определяют!