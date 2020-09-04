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Бесконтактная оплата проезда начала работать в столице во всех автобусах, троллейбусах и трамваях
Чтобы приобрести талон при помощи приложения на мобильном телефоне, достаточно сканировать QR-код. Сейчас для пассажиров доступны сразу две системы. В одной списание идет с банковской карточки, во второй - оплата через электронный кошелек. Кстати, сканировать QR-код можно с расстояния до двух метров - смарт-билет в один момент появляется на экране. Кроме этого, оплатить проезд можно по Wi-Fi и Bluetooth-метках. А также, введя гаражный номер транспортного средства (информация находится под QR-кодом). Напомним, в будни по улицам Минска курсируют более 1,5 тысячи автобусов, троллейбусов и трамваев. В выходные - около тысячи.
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