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Появились бесконтактные смарт-карты на общественный транспорт с логотипом II Европейских игр

Новые проездные уже поступили в продажу в Минске.

Напомним, спортивный форум наша страна примет в июне 2019 года. Его символом стал огненный лисенок Лесик.

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