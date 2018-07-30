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Бесконтактные троллейбусы выйдут на маршрут в Витебске

Парк пополнили четыре современные машины на автономном ходу. Троллейбусы укомплектованы аккумуляторами, которые позволяют двигаться транспорту до 15 километров без электроэнергии.

В будущем бесконтактные троллейбусы планируют запустить по новому маршруту, который свяжет густонаселенный микрорайон областного центра с железнодорожным вокзалом.

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