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Бесконтрольные костры - главная причина возникновения пожаров
У сотрудников МЧС Минского региона началась горячая пора. Только в Логойском районе с начала пожароопасного сезона зафиксировано 20 возгораний. Как правило, к чрезвычайным ситуациям приводит сезонное сжигание травы на дачных участках. Оно по правилам пожарной безопасности строго запрещено. Спасатели регулярно организуют рейды в частных секторах - контролируют любителей играть с огнем. К одной из таких проверок присоединился Илья Цветков (видео).
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