Бесперебойное транспортное сообщение - один из важных элементов союзных программ Беларуси и России

Развитие транспортной сферы Беларуси и России обсудили в правительстве на встрече с делегацией российского Министерства транспорта. Бесперебойное сообщение - один из важных элементов союзных программ. От стабильной работы авиа-, ж/д- и автоперевозок зависит своевременная доставка и пассажиров, и грузов. Сейчас железные дороги двух стран поэтапно возобновляют доковидные маршруты, растут и грузоперевозки.



С начала года перевезено уже 27 млн т грузов. Это плюс 4 % к такому же периоду прошлого года. Положительная динамика в том числе в рамках подписанного соглашения по перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты.