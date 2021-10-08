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Бесперебойное транспортное сообщение - один из важных элементов союзных программ Беларуси и России
Развитие транспортной сферы Беларуси и России обсудили в правительстве на встрече с делегацией российского Министерства транспорта. Бесперебойное сообщение - один из важных элементов союзных программ. От стабильной работы авиа-, ж/д- и автоперевозок зависит своевременная доставка и пассажиров, и грузов. Сейчас железные дороги двух стран поэтапно возобновляют доковидные маршруты, растут и грузоперевозки.
С начала года перевезено уже 27 млн т грузов. Это плюс 4 % к такому же периоду прошлого года. Положительная динамика в том числе в рамках подписанного соглашения по перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты.
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