Беспилотная авиация в проекте "Дело жизни. Военпром" в вечернем эфире "Беларусь 1"

Беспилотная авиация на сегодняшний день особо актуальная тема. Мы начали заниматься достаточно давно, больше 10 лет назад. На сегодняшний день в нашей линейке уже целая гамма беспилотных аппаратов различного назначения от малых до средних значит с дальностью полета до 300 км времени до 8 часов. Но навсегда надо на рынок предлагать то, чего нет у других стран. Поэтому, в том числе среди наших разработок есть аппараты, не имеющие аналогов.

Андрей Тучин, главный инженер - замдиректора ОАО "558-й авиационный ремонтный завод"