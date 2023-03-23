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Беспилотная авиация в проекте "Дело жизни. Военпром" в вечернем эфире "Беларусь 1"
Значение беспилотной авиации в современном мире переоценить невозможно. Мониторинг местности, разведка, применение в военном деле. Внедрение современных технологий - уже не фантастика, а реальность. Сейчас Барановичский авиаремонтный завод представляет целую линейку БПЛА. Специалистами предприятия разработаны и освоены технологии изготовления деталей из композитных материалов, с применением технологий 3D печати, кабельной сети беспилотников, блоков бортового оборудования, проверки и тестирования этих компонентов. Но начиналось большое дело с малого.
Беспилотная авиация на сегодняшний день особо актуальная тема. Мы начали заниматься достаточно давно, больше 10 лет назад. На сегодняшний день в нашей линейке уже целая гамма беспилотных аппаратов различного назначения от малых до средних значит с дальностью полета до 300 км времени до 8 часов. Но навсегда надо на рынок предлагать то, чего нет у других стран. Поэтому, в том числе среди наших разработок есть аппараты, не имеющие аналогов.
"Москит", "Гриф", "Чекан", "Ловчий" - для них практически нет невозможных задач, есть просто цели. Почему Беларусь не затерялась среди мировых лидеров по производству беспилотников и заняла свою нишу в этом сегменте. 558-й авиаремонтный завод в Барановичах - как пример удачного сочетания сохранения традиций и внедрения современных подходов. Смотрите новую серию проекта "Дело жизни. Военпром" в эфире телеканала "Беларусь 1" сегодня за полчаса до "Панорамы".
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