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Бесплатная консультация: 18 апреля в Беларуси пройдет более сотни профсоюзных приемов

Сегодня по всей Беларуси пройдет более сотни профсоюзных приемов. Бесплатную консультацию работники предприятий могут получить прямо на месте. Будет затронут ряд вопросов, связанных с трудовым, жилищным и пенсионном законодательством. Кроме консультаций в рамках правового приема юристы помогут в подготовке документов в суды, при необходимости будут проведены дополнительные мероприятия. Для более оперативного решения вопросов обратившихся к правовым приемам присоединяются прокуроры.

Одновременно с правовыми приемами в трудовых коллективах проводятся дни правового просвещения и правовой культуры, на которых работникам предприятий разъясняют наиболее актуальные правовые вопросы. С начала 2024 года в таких мероприятиях приняло участие более 30 тысяч человек.

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