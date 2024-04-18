Бесплатная консультация: 18 апреля в Беларуси пройдет более сотни профсоюзных приемов

Сегодня по всей Беларуси пройдет более сотни профсоюзных приемов. Бесплатную консультацию работники предприятий могут получить прямо на месте. Будет затронут ряд вопросов, связанных с трудовым, жилищным и пенсионном законодательством. Кроме консультаций в рамках правового приема юристы помогут в подготовке документов в суды, при необходимости будут проведены дополнительные мероприятия. Для более оперативного решения вопросов обратившихся к правовым приемам присоединяются прокуроры.