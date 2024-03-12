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Бесплатная вакцинация домашних питомцев от бешенства проводится в Минске
В Минске проводится бесплатная вакцинация домашних питомцев от бешенства. Об этом информирует ГО "Минское городское жилищное хозяйство", пишет БЕЛТА.
Сделать прививку с использованием антирабической вакцины "Белраб" можно в ветеринарных станциях города. В Московском районе вакцинация проводится 12-13 марта с 12:00 до 20:00 по ул.Гурского, 42 (запись по телефонам +375-17-227-03-12, +375-25-692-89-62), в Партизанском - 12, 14, 19, 25, 27, 29 марта с 14:00 до 20:00 по ул.Буденного, 25 (запись по телефону +375-17-368-94-43).
В Первомайском районе можно обратиться 12-15 марта в будние дни с 9:00 до 17:00 по ул.Седых, 38а (запись по телефону +375-17-242-36-80), во Фрунзенском районе -
13-15, 18-20 марта с 14:00 до 17:00 (в среду с 15:00 до 19:30) по ул.Гусовского, 61 (запись по телефону +375-17-272-04-11).
Центральный район принимает домашних питомцев 12-29 марта в будние дни с 9:00 до 20:00 по ул.Каховская, 72а (запись по телефону +375-17-360-10-37).
Также по указанным адресам проводится осмотр на микроспорию.
Владельцы животных должны при себе иметь регистрационное удостоверение и/или ветеринарный паспорт, намордник, ошейник, одноразовый шприц на 2 мл или деньги на его приобретение. За 10 дней до вакцинации питомцу необходимо провести дегельминтизацию.
Фото: БЕЛТА
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