Бесплатную юридическую помощь окажут сегодня правовые инспекторы Федерации профсоюзов

Специалисты посетят все регионы страны. Выезды проходят по отраслевому принципу. Начнут юристы с сельскохозяйственной отрасли, на очереди в следующем месяце - строительная. Главная задача - посетить маленькие агрогородки и деревни, чтобы выслушать каждого рабочего. Задать вопросы можно по трудовому, жилищному и пенсионному законодательству. Специалисты будут на предприятиях с самого утра и до 4 часов дня.