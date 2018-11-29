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Бесплатную юридическую помощь окажут сегодня правовые инспекторы Федерации профсоюзов

Специалисты посетят все регионы страны. Выезды проходят по отраслевому принципу. Начнут юристы с сельскохозяйственной отрасли, на очереди в следующем месяце - строительная. Главная задача - посетить маленькие агрогородки и деревни, чтобы выслушать каждого рабочего. Задать вопросы можно по трудовому, жилищному и пенсионному законодательству. Специалисты будут на предприятиях с самого утра и до 4 часов дня.

Кстати, в октябре был запущен правовой онлайн-сервис Федерации профсоюзов Беларуси, на котором представлены юристы по всем регионам. Для обращения нужно указать свое место жительства и работы, а программа предложит контакты инспекторов, которые могут помочь.

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