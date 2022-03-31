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Бесплатные консультации проводят юристы Федерации профсоюзов Беларуси
Федерация профсоюзов Беларуси проводит выездные правовые приемы: каждый последний четверг месяца специалисты выезжают в организации и на предприятия, всего более 100 приемов по всей стране. К профсоюзным юристам присоединяются и прокурорские работники. Проходят правовые приемы с 2015 года. В прошлом месяце за консультацией обратились более 360 человек.
Татьяна Локтева, ведущий инженер ГП "Горавтомост":
Без отрыва от производстваможно задать любые вопросы не только касательно каких-то трудовых отношений, рабочих отношений, но и личных. А также узнать, какие возможности в нашем законодательстве, в нашем государстве предусмотрены для молодых специалистов, молодой семьи. Наталья Кириченко, профсоюзный инспектор труда Московского районного объединения профсоюзов:
Много вопросов по трудовому законодательству, по охране труда, по жилищному. В частности, как стать на очередь по жилью, по пенсионному. Эти все вопросы мы стараемся разъяснить и пояснить людям, куда обратиться они могут.Светлана Котова, начальник управления юридической работы Федерации профсоюзов Беларуси:
Много из поступающих вопросов решается непосредственно на месте, т. е. оперативно. Но вместе с тем, если мы видим, что какие-то вопросы или консультации невозможно решить на месте, мы продолжаем решать их уже после проведенного правового приема граждан.Ежедневно более 100 профсоюзных юристов дают бесплатные рекомендации и помогают в подготовке документов. За прошлый год граждане получили почти 130 тысяч консультаций. Обратиться к специалистам можно по телефону, прийти на личный прием, а также оставить электронное или письменное обращение.
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