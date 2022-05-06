Бесплатный вход в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны 8 и 9 мая

Музей истории Великой Отечественной войны приглашает в гости. 8 и 9 мая вход свободный. Крупнейшее хранилище более чем в 4 тысячи квадратных метров будет открыто с 10:00 до 18:00. Запланирован марафон экскурсий буквально по "пути до Берлина". Изучить без экскурсовода можно "Беларусь после освобождения", судьбу легендарного самолета Ил-2, искусство в годы холокоста. Для посетителей подготовлена и выставка-премьера: об учреждении первой из военных наград - ордена Отечественной войны. На планшетах - подвиги награжденных и их личные вещи.