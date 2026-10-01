"Беспокоиться за неконтролируемый рост цен не нужно": Гриц о целевом уровне инфляции в 6 %

Указом Президента Беларуси Александра Лукашенко для Национального банка и правительства устанавливается целевая задача по ограничению инфляции на уровне, не превышающем 6 %. По мнению экспертов, такой показатель является благоприятным и гарантирует белорусам стабильность.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

"Комиссия называет рост цен через такой показатель, как инфляция. Если говорить о 2026 годе, он сегодня директивно ниже. Этот год был 7 %, но текущие цены говорят о том, что, однозначно, этот показатель будет еще ниже, где-то в районе 4-5 %. С этим согласны эксперты Всемирного банка, ЕврАзЭС. По этому показателю, по уровню ЗВР, который обеспечивает стабильность экономики в целом, я думаю, тут ситуация достаточно благоприятная и беспокоиться рядовым гражданам за неконтролируемый рост цен, наверное, будет неправильно. Глава государства и правительство декларируют тезис, который еще пару лет был определен, что государство будет разумно в условиях рыночной конъюнктуры регулировать, следить за ценами, особенно за социально ориентированными товарами. Главный ориентир - на реформирование, инновационное развитие экономики и за счет этого обеспечение устойчивого социально-экономического состояния практически всех граждан Республики Беларусь".