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Беспорядки и беспредел на улицах надоели

Большинство белорусов это понимают. Люди хотят жить в стабильной и спокойной стране. А беспорядки и беспредел на улицах надоели (подробности в видео).

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