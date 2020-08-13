Города, где есть условия для комфортной жизни и достойной работы, для развития и образования, аккуратные и чистые улицы, где можно спокойно гулять и отдыхать с детьми, не волнуясь о безопасности... Вот к такой Беларуси мы привыкли. Самая безопасная, миролюбивая, спокойная - эти слова еще недавно звучали со всех сторон, и, казалось, набили оскомину. Но все это было про нашу страну. И как легко оказалось можно все потерять.



Беспорядки, которые продолжаются в Беларуси уже 4-й день, привлекают все больше внимания. Простые люди просят митингующих остановиться и задуматься. Однако многие, подогреваемые протестной эйфорией, не желают слышать и продолжают делать все, чтобы дестабилизировать обстановку. Накануне беспорядки прокатились по ряду районов столицы. Фиксируются случаи нападения на правоохранителей. По каждому из таких фактов Следственный комитет проводит проверку.









За участие в несанкционированных массовых мероприятиях накануне было задержано около 700 человек

Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким. Всего в результате противоправных действий граждан за последних 4 дня пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы. Много милиционеров пострадали в ДТП.

Следователи устанавливают виновных в массовых беспорядках

В Минске на улице Притыцкого неизвестный водитель сбил двух правоохранителей, после чего скрылся. Милиционеры были госпитализированы. Позже машину, на которой был совершен наезд, обнаружили в Минском районе. Личность самого фигуранта сейчас устанавливают следователи. Также СК продолжает расследование уголовных дел о массовых беспорядках и насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел, произошедших 9 августа в столице. По данным следствия, эти акции в стране не происходили спонтанно - координировали действия граждан и руководили ими специально обученные лица.

В ходе изучения записей камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям. Кроме того, в толпе были провокаторы, которые подстрекали участников к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, провоцируя таким образом принятие силовых мер, а сами во время таких действий от мест столкновений граждан с сотрудниками ОМОН отходили. Ни для кого не секрет, что координационные функции по организации беспорядков в Минске осуществляются, в том числе, и одним из телеграм-каналов, администраторы которого находятся в Варшаве. Вот с такими обращениями к идейному вдохновителю чата сегодня обращаются белорусы.

Люди о ситуации в Беларуси

В хаосе и стычках правых нет. Страдают все - как с одной, так и с другой стороны. А это оценка здравомыслящих людей по поводу беспорядков, происходящих в Беларуси.

Таисия Рыбакина:

"Хочу призвать вас не идти на поводу у блогеров, артистов и телеграм-каналов, которые гонят вас на баррикады, а сами находятся в других странах или просто дома, повышая таким образом собственные статистики. Они не стоят на горящих бочках рядом с вами! Они просто толкают вас на действия огромных потоков вбросов, подвергая опасности только вас самих! Ведь то, что происходит на улицах, это уже не о политике! Вас используют в чужой игре! Остановитесь!".

Svettia:

"Батьке сил и терпения! Держитесь, не сдавайтесь! Не быть Майдану в этой светлой стране!".

Avtosereda:

"Главный ответ на происходящее: Белоруссия - самая стабильная часть бывшего СССР. Он смог сохранить стабильность. То, что сейчас происходит, это диверсия. Достойной замены на данный момент ему нет".

Nataly23051976:

"Приезжайте в Донецк, мы вас встретим, как дорогого гостя, и покажем, чем это заканчивается. Будем рады видеть. Посмотрите, как и чем заканчиваются мирные демонстрации. Покажем воронки от снарядов, а начиналось все с того, что нельзя разгонять мирных студентов".

gold_baby_pom:

"Я из Беларуси! Поверьте, все очень непросто! У нас много задержанных купленных иностранных граждан и уголовников, которые вели себя агрессивно к милиции и ОМОНу. Они же вели мирный народ к боевым атакам, за что получали резиновыми пулями и… Это страшно, волнительно и похоже на войну! Господи, помоги нам справиться с этим, пусть будет МИР!".

А это мнение российского военного журналиста Семена Пегова

Семен Пегов, военный журналист:

"Из толпы периодически выбегали провокаторы, я их видел. Молодые люди, которые подбегали вплотную к милиционерам, что-то оскорбительное им кричали и убегали".





Следственный комитет начал проверку по факту смерти 25-летнего жителя Гомеля

Предварительно установлено, что вечером 9 августа гомельчанин был задержан сотрудниками милиции за активное участие в несанкционированном мероприятии. Постановлением суда он был привлечен к административной ответственности в виде ареста на 10 суток.



Провокации и беспорядки

Тем временем Министерством внутренних дел в пределах компетенции по-прежнему принимаются все необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности в стране. По сообщению ведомства, накануне на различных интернет-ресурсах размещались призывы к блокировке дорог. В связи с этим общественный транспорт ходил с перебоями. Стоит отметить, что милиция, несмотря на всю ситуацию, старается наладить диалог с людьми. Не допустить кровопролития и агрессии... Ведь всем нам жить в этом районе или городе, или стране.После нескольких дней, проведенных в ИВС, на свободу выходят люди, задержанные во время массовых беспорядков. Всего за 4 дня в стране было задержано более 3 тысяч 700 человек. Часть из них уже на свободе.