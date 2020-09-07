Беспорядок и конфликты в США обсудят в "Понятной политике"

Когда протесты становятся инструментом политики - к чему может привести "горючий коктейль" беспорядков и конфликтов в США. И кто пытается выиграть выборы за счет улиц? Выстрелы демократии обсудим в "Понятной политике". Сегодня после "Панорамы".