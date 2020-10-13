Беспредел и бандиты на улицах Минска

В Беларуси уже вторая ночь выдалась крайне неспокойно. Так называемые мирные протесты становятся все более организованными и крайне радикальными. С наступлением темноты на улицы выходят группы "боевого звена", у которых с 9 по 11 августа провалилась попытка цветной революции. В разных районах Минска они пытаются строить баррикады на дорогах и жгут покрышки.

"Перекрываем улицы" - типичный призыв радикальных молодчиков в телеграм-каналах. И накануне вечером вновь белорусы не могли вернуться домой после рабочего дня. Стоит проспект Дзержинского, Ангарская, Аэродромная. И все потому, что некоторым в такой радикальной форме хочется высказать свою позицию, причем очевидного меньшинства.







Громких красок в ночную жизнь горожан добавляют сигналящие автомобили. Их хозяева считают, что людям надо немного потерпеть, явно не думая о маленьких детях, которые в этом время уже спят, либо о пожилых, которым нужен покой.

Такая же ситуация наблюдалась и вечером в минувшее воскресенье. Перекрытые дороги, горящие покрышки, сигналящие в ночи автомобили. Протестующие вели себя крайне агрессивно. Зафиксированы факты столкновений с милицией, при этом даже в случаях, не связанных с задержаниями. Белорусы устали. И хотят одного - вернуться к спокойной жизни ради созидания. Водители высказывают явное недовольство - дорога домой превратилась в настоящее препятствие. Не могут смириться с этим и те, кто хочет вечером просто отдохнуть.

К счастью, количество радикалов на улицах белорусских городов невелико и повторение 9 августа не предвидится, отмечают в МВД. Но предупреждают. Милиция не уйдет с улиц, и в случае необходимости будет применять спецсредства и боевое оружие, обеспечивая порядок и безопасность в стране.