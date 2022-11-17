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Беспредел на польской границе
Угрозы и запугивания польские пограничники используют не только в отношении беженцев, но и собственных граждан. "Выборча" публикует рассказ жительницы приграничья, которую во время прогулки в лесу остановил польский солдат. Он нацелил на женщину длинноствольное ружье и угрожал расстрелом. Фото солдата также опубликовано - на нем, правда, не видно лица. Женщина сообщила о случившемся в военную полицию. Однако представитель сил территориальной обороны уже поспешил откреститься от возможных обвинений, заявив, что вооружение, изображенное на фото, ими не используется. Несмотря на уже достроенный забор, 200-метровая полоса на польской территории остается закрытой для посещения. По словам правозащитников и спасательных организаций, именно в этой зоне пропадают беженцы из-за беспредела и безнаказанности польских военных. Только накануне на польской стороне Пограничная стража задержала 25 иностранцев, впоследствии им отказано в подаче прошений на предоставление статуса беженца. О дальнейшей судьбе людей ничего не сообщается.
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