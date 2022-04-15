Беспрецедентное давление на белорусских военных или кто втягивает нас в не нашу драку - подробнее в проекте "По форме"

Под перекрестный огонь в борьбе за передел мира попала и Беларусь. Сегодня против нас ведется беспрецедентная информационная война. Потоки фейков, провокаций - идет настоящая бойня за разум белорусов. Под огнем словесного фронта оказались военные люди - их жены, дети!

Кому это нужно, кто за этим стоит и как противостоять медийным атакам? Ответы у Анны Чиж-Литаш в новом выпуске "По форме".

Как оказалось, для войны не всегда нужны патроны, порой достаточно лишь слов. Они оставляют в сердцах людей зияющие раны, которые не заживают спустя недели и месяцы. Информационная, гибридная война - синонимов можно подобрать много, но смысл в одном - использовать любое "оружие", чтобы добиться своих целей. И сегодня Беларусь оказалась в прямом смысле на линии фронта… Словесного фронта.

Белорусские военнослужащие не принимают участия в спецоперации, проводимой Российской Федерацией на территории Украины. Об этом неоднократно заявлял главнокомандующий и высшие должностные лица страны. Но определенная категория людей не слышит… или не хочет слышать. Причем я говорю не о соотечественниках, а о тех гражданах, которые сидят далеко за пределами Синеокой и развязывают настоящую бойню за разумы белорусов. Сейчас поясню.





Уже больше месяца на белорусских военнослужащих, их жен, родителей, близких идет мощное давление. Чтобы не разглагольствовать, я систематизирую информацию:

угрозы военнослужащим и их родным;

электронные и бумажные письма должностным лицам Министерства обороны и командирам соединений и воинских частей с призывами не участвовать в спецоперации;

призывы белорусских военных пополнить ряды Вооруженных сил Украины на добровольной основе;

звонки, сообщения на личные телефоны;

огромный поток рекламы в интернете, нацеленной на определенную категорию – силовиков;

постоянный деанон белорусских военнослужащих;

звонки и электронные письма с призывами предоставить информацию о якобы преступлениях российской армии в Украине;

фейковые повестки призывникам.

Каждый из этих пунктов подтверждается фото-, видео-, аудиоматериалами. Часть из них вы можете сейчас увидеть на экранах. Беспрецедентное давление на белорусскую армию.





А факт звонков и отправки сообщений матерям и женам военных? Якобы грамотный ход - нанести удар по самой уязвимой аудитории. Напуганные родители обрывают трубки военкоматов и воинских частей, чтобы узнать, что их сыновья на месте, а не на войне.

Так кто же пишет и звонит нашим военным? Представители Вооруженных сил Украины? Да, там есть их номера. Много. А еще телефонные коды Сирии, Гренландии, Дании, США и других европейских стран. Они тоже переживают за белорусских военных? Вряд ли.

Создается впечатление, будто кто-то пытается всеми силами втянуть белорусов в этот конфликт. Ведь если вам что-то настойчиво показывают, значит, это кому-то очень нужно.

Я же в ответ уверю всех, кто переживает за белорусскую армию: наши военные занимаются плановой боевой подготовкой. На директрисах оттачивают свое мастерство танкисты и пехота. На полигонах во всех уголках страны - полевые выходы артиллеристов, занятия десантников и связистов. И, конечно же, усиление государственной границы. Этот вопрос на ежедневной повестке дня военного ведомства. Офицеры и солдаты обеспечивают неприкосновенность рубежей. Под усиленную охрану взяты особо важные объекты - мосты, переправы, железнодорожные пути. В воздушном пространстве усиленным составом работают соединения и воинские части ВВС и войск ПВО. Цель - предотвращение возможных провокаций и недопущение проникновения на территорию нашей страны диверсионно-разведывательных групп, оружия и боеприпасов. И все. Других целей у белорусской армии нет, и не планируется.