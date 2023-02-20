Беспрецедентный случай побега - как 5 военнопленных вырвались из фашистского ада

В начале 1942-го в Беларуси на оккупированных территориях возникла острая потребность в рабочей силе. Фашисты стали использовать узников концлагерей и пленных. Их активно отправляли работать на предприятиях, на разборе завалов, железной дороге, других объектах. Из них формировали специальные команды. В проекте"Геноцид. Без права на жизнь" рассказали удивительную историю, которая случилась в марте 1942 года в доме отдыха "Ждановичи".

Немецкий конвой из лесного концлагеря военнопленных доставил очередную партию рабочих. Она была сформирована из заключенных. Рабочие сразу разошлись по своим местам и под пристальными взглядами охраны замерли в ожидании раздачи инструментов, материалов. Старшина (так по указанию администрации лагеря называли главного в рабочей команде) уже дольше обычного задерживался у пункта их выдачи. Чем-то недовольный, он перебирал инструменты. Завязалась перебранка с охранником. Старшина пытался доказать, что инструмент не тот, материалы плохие. Неожиданный удар сзади. Охранник медленно стал оседать на пол. В мгновенье немецкий конвой был разоружен и ликвидирован пленными.

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Это был беспрецедентный случай дерзкого нападения на охрану, за которым последовал побег. 5 военнопленных, перебив конвой и завладев оружием, смогли вырваться из фашистского ада. Впоследствии они вместе с жителями Заславского района организовали партизанский отряд "Штурм" и сражались с оккупантами.