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Бессоне: Власть у нас украли! Французы хотят контролировать свою страну
В чем заключается социальный запрос французов, чего хотят люди, чего хотят добиться, когда выходят на протесты в программе "Главный эфир" рассказал французский политолог Роман Бессоне.
В основном французы хотят контролировать свою страну, считает эксперт. По его словам, французы считают, что 80 % французских законов пишутся извне: то в Брюсселе, то в Вашингтоне. То же касается оборонной политики, которая уже не решается во Франции, внешней политики и экономики. "Большие корпорации тоже диктуют свою волю нашим правительствам. Поэтому французы говорят, что все, мы хотим вернуть себе власть. Власть у нас украли. Украла наша элита, но особенно украли извне. И мы хотим сейчас сами решать свои проблемы".
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