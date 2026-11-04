Бейшенов объяснил, почему ОДКБ нужны изменения и расширение для обеспечения безопасности

Минск принимает второй день международной конференции по евразийской безопасности.

Минск, нейтральная площадка, обсуждает вопросы безопасности. Что кажется наиболее важным, рассказал экс-заместитель министра обороны Кыргызстана Мурат Бейшенов.

"IV Минская международная конференция по евразийской безопасности имеет огромное значение. Главный посыл - это призыв к диалогу. Пора вести переговоры. Но у меня возникают вопросы, готов ли Запад к диалогу, какие предложения у них?" - спросил он.

По словам спикера, конференция впечатляет. Присутствуют представители более 50 стран, всего собрались более 600 человек.

"Второй день мы начинаем на площадке по обсуждению очень важного вопроса - роль ОДКБ в обеспечении евразийской безопасности", - рассказал экс-заместитель министра обороны Кыргызстана.

ОДКБ в Центральной Азии - единственный зонтик, который может обеспечить безопасность, что и продемонстрировала организация в Казахстане, по словам спикера.

"ОДКБ надо адаптироваться к современным ситуациям, надо меняться и расширяться", - заключил Мурат Бейшенов.