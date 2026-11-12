Бейшенов: ОДКБ - единственный "зонтик", способный обеспечить безопасность при традиционных угрозах

Укрепление сотрудничества стран в рамках ОДКБ продиктовано временем и обстановкой, которая складывается у наших границ.

Когда ситуация в мире напряженная, ОДКБ приобретает очень важное значение. Таким мнением поделился экс-первый замминистра обороны Кыргызстана Мурат Бейшенов.

"ОДКБ - единственный "зонтик", который действительно может обеспечить безопасность в случае традиционных угроз. Это международный терроризм, экстремизм, наркотрафик, кибербезопасность, незаконная миграция. С подобными угрозами ни одна республика в одиночку не справится. И пример тому - Казахстан. Когда в Казахстане были события в 2022 году, ОДКБ показал, что эта организация дееспособная и очень четко выполнила свою функцию. Сейчас ОДКБ нужно придать новый облик. И в этом плане работа идет", - отметил Мурат Бейшенов.

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