Без формы и мигалок: как польские силовики устроили бойню белорусам на трассе

Изрешеченная пулями машина, разбитые стекла и простреленные ноги - сложно представить, что это реальность XXI века, да еще и в стране, называющей себя цивилизованной.

События на ночной трассе С8 в Польше покруче любого остросюжетного фильма о лихих 90-х возвращают в эпоху тотального бандитского беспредела. На себе его пришлось испытать четверым белорусам. По ошибке польские стражи приняли мужчин за банду преступников. Одному выбили боковое стекло, в сторону другого пустили 3 десятка пуль. Вот такая пресловутая "европейская безопасность".

До каких низов скатилась демократическая Польша? История напрашивается на международный скандал. В Польше свой очевидный беспредел не просто решили замять, но и сочинили откровенный бред. Мол, при задержании белорусы напали на полицейских, что было воспринято как угроза, поэтому иностранцев расстреляли в упор.

Громче всех уверяли в том, что история - выдумка, конечно же, беглые. Якобы слишком много пробелов.

Расскажем историю без прикрас, а еще назовем имена тех, кто едва не отправил белорусов на тот свет.

"Теплый" прием, оказанный польскими стражами, белорусам еще долго будет сниться в страшном сне. Три десятка пробоин на кузове, разбитые стекла, боковые зеркала и кровь в салоне - это машина белоруса, обстрелянного в Польше. Шокирующие материалы были добыты из-за границы. Автомобиль находится на польской штрафстоянке. И это неопровержимое доказательство польского беззакония. Водитель БМВ, как известно, ехал не один - мужчин было четверо.

Иван, житель г. Слонима news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e630af1-b53c-4f92-bc92-1f29052c8483/conversions/99445bb2-4195-4074-8d2d-6cfd669ed0bd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e630af1-b53c-4f92-bc92-1f29052c8483/conversions/99445bb2-4195-4074-8d2d-6cfd669ed0bd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e630af1-b53c-4f92-bc92-1f29052c8483/conversions/99445bb2-4195-4074-8d2d-6cfd669ed0bd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e630af1-b53c-4f92-bc92-1f29052c8483/conversions/99445bb2-4195-4074-8d2d-6cfd669ed0bd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Иван, житель г. Слонима:

"Сразу не понимал, что делать. Но потом немножко пришел в себя. Увидел в зеркало, что джип без каких-либо сигнальных огней продолжает движение за мной. Сигнал красного и синего цвета либо звуковой сигнал должен был присутствовать. Этого ничего не было. Я до последнего не верил, что это полиция".

Той ночью компания приятелей возвращалась домой из Германии, куда ездила за новыми иномарками. Белорусы ехали один за одним, ночью - по правилам, никому не мешали. Недалеко от польского города Сыцев (это ближе к немецкой границе) из темноты вдруг появились, вклинились в ряд и стали преследовать черные тонированные джипы: то обгонят, то отстанут, то снова нагонят. Так продолжалось километров 30-40. Подозрительных попутчиков белорусы решили "сбросить" с хвоста. Остановились на ближайшем паркинге. Но то, что произошло дальше, в их сценарий точно не вписывалось. Из джипов вылетели гражданские с оружием в руках.

Далее рассказ непосредственных участников событий, всерьез испугавшихся за свою жизнь.

Иван, житель г. Слонима: "Подбежали к водительской двери и сразу ударили по стеклу водителя, разбили стекло сразу же. Ну и после этого, конечно же, у меня как и у любого адекватного человека в такой ситуации, когда ночь на дворе, а из машины выбегают ничем не обозначенные люди в гражданском, возникает первая мысль: тебя хотят ограбить, украсть, убить".

Двое попытались уехать от стрелков, но тщетно. Еще двое не смогли.

Олег, житель г. Слонима news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/536bbbf5-1ba8-46ff-b204-dbce4978551c/conversions/99fad898-c309-4e25-b6f3-21196fba3791-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/536bbbf5-1ba8-46ff-b204-dbce4978551c/conversions/99fad898-c309-4e25-b6f3-21196fba3791-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/536bbbf5-1ba8-46ff-b204-dbce4978551c/conversions/99fad898-c309-4e25-b6f3-21196fba3791-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/536bbbf5-1ba8-46ff-b204-dbce4978551c/conversions/99fad898-c309-4e25-b6f3-21196fba3791-xl-___webp_1920.webp 1920w

Олег, житель г. Слонима:

"Увидел, что на меня бегут люди. Открыли дверь, вытащили меня из машины. Тут же прозвучали где-то впереди выстрелы, причем выстрелов было много. Меня прижали к автомобилю надели браслеты и держали какое-то время прижатым к автомобилю. Когда все вокруг немножко поутихло, хватку немножко ослабили, меня отпустили. Я приподнял голову, повернул голову вперед и увидел что тот автомобиль, который был за мной, находился уже впереди, возле него было две лужи крови. Дальше рассмотреть ничего не успел, полицейские увидели, что я смотрю в ту сторону, взяли меня под руки, отвели уже в свой автомобиль".

На земле была кровь четвертого белоруса. В групповой чат он успел крикнуть, что ранен. Именно его БМВ превратили в решето.

Если внимательно рассматривать фото расстрелянного авто, то можно увидеть, что все 4 колеса целы, ни одного попадания пули.

Так что же получается: польская стража специально целилась в людей?

Мужчине прострелили ноги и щеку. Истекая кровью, соотечественник просидел до приезда скорой, и никто из так называемых полицейских даже не попытался ему помочь. Судя по всему, у соседей норма таким способом задерживать даже не преступников - гипотетически с точки зрения закона мужчины могли быть только подозреваемыми.

В Беларуси представить такое сложно.

Сергей Бондаренко, начальник спецподразделения ДПС "Стрела" МВД Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4e270bb-e134-4054-bf99-d68e40ece150/conversions/9c1e9beb-cc73-4f5e-a2fd-ec04cbf4f562-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4e270bb-e134-4054-bf99-d68e40ece150/conversions/9c1e9beb-cc73-4f5e-a2fd-ec04cbf4f562-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4e270bb-e134-4054-bf99-d68e40ece150/conversions/9c1e9beb-cc73-4f5e-a2fd-ec04cbf4f562-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4e270bb-e134-4054-bf99-d68e40ece150/conversions/9c1e9beb-cc73-4f5e-a2fd-ec04cbf4f562-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Бондаренко, начальник спецподразделения ДПС "Стрела" МВД Беларуси:

"При преследовании на патрульном автомобиле включаются проблесковые маяки. Специальные звуковые сигналы подаются водителю для того, чтобы привлечь его внимание. В дальнейшем водителю через устройство подается конкретное требование остановиться. Если водитель продолжает игнорировать требования об остановке, в отношении водителя выносится предупреждение, понятное для него и слышимое для него о том, что если он не остановится, то будет использовано оружие. Когда в последующем водитель игнорирует и это требование, тогда сотрудники органов внутренних дел в соответствии с законом об органах внутренних дел имеют право на использование оружия для принудительной остановки транспортного средства. При этом выстрелы проводятся по элементам автомобиля для того, чтобы его остановить. Это колеса в первую очередь".

Во время безуспешных попыток найти что-нибудь запрещенное в машинах белорусов польские полицейские поняли: все произошедшее было чудовищной ошибкой. За такое как минимум лишают погон. Никакой банды нет, взяли не тех. И вот тут начинались отчаянные попытки замести следы.

"После того, как меня отвели от моей машины, уже начали появляться люди в форме. Я заметил, что некоторые из тех, кто проводил задержание, надевали нашивки на рукава. У них появились надписи "полиция", они начали говорить, что они полиция", - рассказал один из пострадавших.

В крови задержанных по беспределу искали наркотики и алкоголь, но и здесь предъявить было нечего. Тем временем раненого белоруса вместо того, чтобы увези в спецучреждение, направили в местную больничку, где понятия не имеют, как работать с травмами от огнестрела. Пули достали, раны наглухо зашили, что в таких ситуациях делать категорически запрещено. Дальше человека из больницы вышвырнули. Из-за неправильной медпомощи в ноге у мужчины начала развиваться инфекция. Знакомые помогли белорусу добраться до границы, кое-как он добрался до дома. В Слониме его уже ждала экстренная госпитализация.

Наталья Ризванович, главврач Слонимской центральной районной больницы:

"При поступлении его состояния оценено как крайне тяжелое. Отмечалась большая кровопотеря и существовала угроза его жизни. Оперативно было принято решение о переводе пациента на республиканский уровень".

Ситуация была крайне сложная. Речь уже шла не только о лечении конечностей, а о спасении жизни 60-летнего мужчины. Информация о сложном пациенте быстро дошла до Министерства здравоохранения. После консилиума врачей было принято решение:немедленно перевести жителя Слонима в военный госпиталь, где специализируются на подобного рода травмах. Не дожидаясь утра, его доставили Минск на реанимобиле в сопровождении ГАИ. И сразу на операционный стол. Бригада ведущих белорусских медицинских специалистов несколько часов проводила одну из сложнейших операций, чтобы спасти соотечественника.

Андрей Литвинчик, травматолог-ортопед Главного военного клинического медицинского центра ВС Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9aeb542b-b329-4e89-a524-62d99a3c85a4/conversions/0b3a6284-6251-47f0-9316-d1e6b49da144-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9aeb542b-b329-4e89-a524-62d99a3c85a4/conversions/0b3a6284-6251-47f0-9316-d1e6b49da144-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9aeb542b-b329-4e89-a524-62d99a3c85a4/conversions/0b3a6284-6251-47f0-9316-d1e6b49da144-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9aeb542b-b329-4e89-a524-62d99a3c85a4/conversions/0b3a6284-6251-47f0-9316-d1e6b49da144-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Литвинчик, травматолог-ортопед Главного военного клинического медицинского центра ВС Беларуси:

"У пациента тяжелое огнестрельное повреждение головы с вовлечением в зону повреждений среднего внутреннего и наружного уха, органов обоняния, слизистой полости рта, множественные переломы конечностей. И, наверное, самым тяжелым моментом в данной ситуации является то, что у пациента на фоне огнестрельного повреждения голени есть компрессионная ишемическая невропатия малоберцового нерва. То есть пациент не сможет ходить полноценно, если этот нерв не восстановить. Мгновенно отреагировала система оказания помощи нашего учреждения, где занимаются лечением таких профильных пациентов с огнестрельными и минно-взрывными травмами, были вызваны специалисты профильных специальностей. И в составе большой бригады под руководством ведущего хирурга оказывалась помощь".

В заявлениях для прессы польские полицейские, учинившие беспредел, прикрылись формулировкой "спецоперация", не назвав, по какому поводу она проводилась. Зато есть уточнение: под надзором прокурора.

Только этот самый прокурор позже завел в отношении стрелявших силовиков дело о превышении полномочий. Об этом они общественности уже тоже отчитались. То есть, полицейский произвол был?

И вообще в этой истории будет еще много додумок: не то водители не остановились, не то не дали досмотреть свои машины, в которых, напомним, ничего не нашли. Но главное: у одного из пойманных "злодеев" не огнестрельные ранения от пуль, а легкие травмы.

А ведь жизнь человека висела на волоске! Не забыли приплести, что и проблесковые маячки, и сирены во время псевдооперации были включены. Дело решили не просто замять, а выдумали откровенное вранье и скормили своему же обществу.

Беглые, диванные эксперты и критики наперебой кричали о том, что история - выдумка, ведь раненого так и не увидели.

"Первому информационному"дали возможность поговорить с мужчиной, за жизнь которого боролись белорусские специалисты. После проведенных сложных многочасовых операций, надлежащего лечения и ухода его состояние стабилизировалось, и он смог сам рассказать, как в Польше его чуть было не отправили на тот свет.

Александр, пострадавший news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38555d21-ef52-4dd8-91ed-1b39874a8537/conversions/ed26dafc-5abd-40db-9006-de5ff4b6c203-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38555d21-ef52-4dd8-91ed-1b39874a8537/conversions/ed26dafc-5abd-40db-9006-de5ff4b6c203-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38555d21-ef52-4dd8-91ed-1b39874a8537/conversions/ed26dafc-5abd-40db-9006-de5ff4b6c203-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38555d21-ef52-4dd8-91ed-1b39874a8537/conversions/ed26dafc-5abd-40db-9006-de5ff4b6c203-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр, пострадавший:

"Это был шок. Я еще день или два думал: скоро я проснусь и поеду домой. Ехали, остановились на паркинге, и в это время они налетают просто без ничего: без мигалок, без формы. После того, когда положили, тогда уже видел, как они достают эти жетоны, нарукавники надевают, мигалки включают на машинах. А в тот момент не было ничего. Я не думал, что это бандиты. Я ведь в луже крови сидел, мне было абсолютно все равно. Одели наручники, посадили возле машины. Что с меня взять? У меня взять нечего".

А дома Александра ждала супруга. Как только женщина узнала о произошедшем, первые мысли: главное, чтобы был живой, только бы услышать его голос.

Татьяна, супруга пострадавшего:

"Он не мог позвонить мне. Он человек эмоционально устойчивый, и поэтому старался, чтобы я не переживала. Я рада, что он попал в руки наших белорусских врачей и ему оказывают квалифицированную помощь".

Александр, пострадавший:

"Когда меня из больницы (в Польше. - Прим. ред.) выписывали, я думал (насколько я понимаю язык), что меня в другую больницу перевозят. К прокурору привезли в больничной одежде - майке из спанбонда, и у меня больше ничего не было. Потом завезли на стоянку, там было все переписано. Забрал оттуда одежду и все. Надо было искать, как ехать домой".

Добирался домой мужчина через знакомых.

Признавать ошибки не самая сильная сторона польских полицейских. Они и без того погрязли в скандалах: превышение полномочий, наркотики, изнасилования, коррупция. Все эти истории можно без труда найти в интернете. В общем, прятать неудобную правду польским стражам не впервой.

"Они были уверены, что они сейчас куш возьмут. Машину сразу начали проверять: бардачок, багажник. Карманы все вывернули. И даже несмотря на то, что я в крови был, обыскивали карманы. И везде-везде проверяли в машине. Выглядит как беспредел. А потом уже было столько людей в форме", - вспоминает пострадавший Александр.

Белорусов попытались обвинить: мол, злостные бандиты хотели скрыться, да еще негодяи и напасть пытались - не то ранили кого-то, не то ногу кому-то переехали.

Иван, житель г. Слонима:

"Я не убегал от полиции, я убегал от бандитов, я был уверен, что это бандиты. И когда убегал, я взял правее специально. Они стояли все с левой стороны, я взял правее. То есть чтобы я проехал по ноге, нужно было на шпагат, наверное, сесть или ногу специально подставить. Это один момент. И второй момент: если бы я проехал по ноге, я бы почувствовал. Это примерно то же самое, как проехать по небольшому лежащему полицейскому. Бугорок-то чувствуется. Поэтому то, что проехал по ноге, точно исключаем".

Пшемыслав Войциковский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ae9c5f5-3fbf-4e31-8582-ba1f2e646742/conversions/f5486863-31c6-4512-a4f6-46ea75fe65b5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ae9c5f5-3fbf-4e31-8582-ba1f2e646742/conversions/f5486863-31c6-4512-a4f6-46ea75fe65b5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ae9c5f5-3fbf-4e31-8582-ba1f2e646742/conversions/f5486863-31c6-4512-a4f6-46ea75fe65b5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6ae9c5f5-3fbf-4e31-8582-ba1f2e646742/conversions/f5486863-31c6-4512-a4f6-46ea75fe65b5-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Пострадавший" человек в погонах - Пшемыслав Войциковский. В его личном деле отметка за безупречную службу и даже имеется знак "заслуженный полицейский". Мужчина в полном здравии и в отличном настроении. После инцидента ушел отдохнуть в отпуск. И ни он, ни его коллеги за помощью к врачам не обращались. Это тоже достоверный факт. Корреспонденты с телеканала ОНТ дозвонились польским медикам и во всем убедились.

Разговор по телефону с медиком:

- В вашей больнице был полицейский, который пострадал?

- В нашу больницу никакие полицейские, которые бы пострадали, не попадали.

Разговор по телефону с полицейским:

- Вы можете рассказать что-нибудь о случае ранения гражданина Беларуси?

- Я в отпуске. Я уже на допросах по этому делу все рассказал. Я написал заявление, что меня как бы немного сбила машина.

- Почему вы не стреляли по колесам, а сразу в водителя?

- Звоните начальнику. Я заканчиваю разговор.

Напарников, с которыми "пострадавший" отправился на ночную охоту, зовут Анджей Рутковски и Бартош Неслони.

польский полицейский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ede5518-0d83-4022-96f9-0014f16b13a5/conversions/2297a498-c675-40ec-9275-0475c0f64887-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ede5518-0d83-4022-96f9-0014f16b13a5/conversions/2297a498-c675-40ec-9275-0475c0f64887-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ede5518-0d83-4022-96f9-0014f16b13a5/conversions/2297a498-c675-40ec-9275-0475c0f64887-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ede5518-0d83-4022-96f9-0014f16b13a5/conversions/2297a498-c675-40ec-9275-0475c0f64887-xl-___webp_1920.webp 1920w

Плохая новость для них: их имена в папке на столе у белорусских правоохранителей.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

"Следственным комитетом проводится проверка по данному факту. В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий восстановлена картина произошедшего, получены достоверные данные о месте нападения, а также о личностях сотрудников полиции, стрелявших в гражданина Беларуси. Данному инциденту будет дана жесткая правовая оценка".

Поименно установлены и польские врачи, которые зашивали раненого белоруса, забыв о клятве Гиппократа, что является служебной халатностью, и за это тоже наказывают. Такая грубая врачебная ошибка может оставить человека инвалидом на всю жизнь. Белорусским медикам остается только исправлять за польскими коллегами, делая все, что в данной ситуации в их силах.

Если изначально стоял вопрос не просто о лечении и спасении раненой ноги, а о спасении жизни, то сегодня уже можно уверено говорить: белорусские врачи, конечно, не без помощи правоохранительного блока сделали невозможное. При всей сложности ситуации и тяжести травмы нога спасена, сейчас идет речь о восстановлении ее функционала.

Пострадавшему Александру еще предстоит не одна операция (их уже было проведено 5) и лечение. Пациенту переместят мышцы сухожилий с задней поверхности голени на переднюю, чтобы он смог сгибать и разгибать ногу.

Андрей Литвинчик, травматолог-ортопед Главного военного клинического медицинского центра ВС Беларуси:

"Это коллективный труд, это работа большой команды, это работа системы, это работа государства, а мы делаем свою работу правильно. Мы стараемся соблюдать все те протоколы, которые предписаны. В благодарность коллективу госпиталя я хочу сказать, что все максимально четко, правильно, последовательно выполняли свои служебные обязанности, что и дало определенный результат".

После очередной операции узнать, как чувствует себя пациент, приехала замглавы Министерства здравоохранения. С первой минуты ситуация на контроле ведомства.

Елена Богдан, первый замминистра здравоохранения Беларуси:

"Миновала угроза жизни данному пациенту, но в любом случае пациент еще должен оставаться под контролем. И необходимый объем оказания медицинской помощи, для которого все сегодня есть в республиканском центре, ему будет оказываться и дальше. Пока, конечно, о выписке говорить преждевременно. Думаю, что еще несколько месяцев пациент будет находиться в поле нашего зрения".

Семья Александра - супруга, дочь и внучка news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b4aaf4f-63f1-4caf-b5c7-66132c4fcf8a/conversions/5d18118e-08bd-4f96-9bcc-e9a6ce624f31-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b4aaf4f-63f1-4caf-b5c7-66132c4fcf8a/conversions/5d18118e-08bd-4f96-9bcc-e9a6ce624f31-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b4aaf4f-63f1-4caf-b5c7-66132c4fcf8a/conversions/5d18118e-08bd-4f96-9bcc-e9a6ce624f31-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b4aaf4f-63f1-4caf-b5c7-66132c4fcf8a/conversions/5d18118e-08bd-4f96-9bcc-e9a6ce624f31-xl-___webp_1920.webp 1920w

Семья Александра - супруга, дочь и внучка - не оставляет его одного, родные всегда с ним, поддерживают, ведь это помогает восстанавливаться. Главный посыл от врачей - постараться забыть произошедшее как страшный сон. Чем меньше переживаний, тем проще реабилитация для пациента.

"Я даже не знаю, какие слова можно подобрать, но очень большие слова благодарности врачам. Лечащие врачи говорят: мы сделали все, что могли, остальное за вами - будете стараться, все у вас будет хорошо. Я буду стараться", - уверяет Александр.

К слову, чтобы сегодня он мог получать нормальную медпомощь, в Польше мужчина заплатил за свое освобождения залог 7 тыс. злотых, это больше 5 тыс. белорусских рублей.

Но вот в чем парадокс: несмотря на все обвинения в свой адрес, все белорусы, попавшие в немилость поляков, были отпущены. Более того, без каких либо препятствий они выехали из соседней страны и вернулись на родину. Так кто виноват?

"Прокурор сказал, что мы полностью невиновны, что это дело шито белыми нитками и будет проводиться следствие, чтобы наказать тех, кто применил оружие. Мне сказали, что за мое лечение будет платить польская полиция. По большому счету, как я понял, идеальный вариант для них был, чтобы я уехал", - предположил пострадавший Александр.

Стали бы полицейские тратиться на лечение чужестранца, если бы произошедшее было не их виной? Ответ очевиден. Но, кстати, даже элементарного человеческого извинения за весь тот ужас, который невиновным людям пришлось пережить, не прозвучало.

Олег, житель г. Слонима:

"Мы встретили одного из полицейских, не имеющего отношения к делу. Как казалось, он в другом участке работает. И мы у него попытались спросить, что произошло. Он сам сказал, что если бы с ним произошла такая ситуация: черные автомобили, люди в черных костюмах, без опознавательных знаков, то он бы тоже нажал на педаль газа, не раздумывая. И он, в принципе, понимает, почему мы это сделали. И сказал, что такого в Польше происходить не должно. Мы у него попытались спросить: все-таки объясни, что это было. Он сказал, что это большая-большая ошибка".

Случившееся красноречиво говорит или даже кричит о хаосе, творящемся в структуре польской полиции. Люди, которые носят погоны и отвечают за безопасность в стране, сами устраивают бандитский беспредел - "гордость цивилизованной европейской страны".

Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:

"Этот инцидент заставляет серьезно усомниться в реальном уровне безопасности, который декларируется польской стороной. В связи с этим МИД рекомендует гражданам Беларуси учитывать подобные риски при планировании поездок в Польшу. Как показывает практика, нельзя исключать, что законопослушный гражданин может быть по ошибке принят за правонарушителя и подвергнут несоразмерному силовому воздействию. Вместе с тем приветствуем начало следственных действий со стороны прокуратуры Польши и квалификацию произошедшего как превышение должностных полномочий".