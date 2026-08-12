Без кофе и круассанов: вернувшаяся из Европы белоруска развенчала мифы о райской жизни там

Людям в разных странах, в том числе и в Беларуси, годами навязывали Европу как земной рай. Эйфелева башня, эспрессо на террасе, вертолетные деньги и размеренная жизнь. Но когда приезжаешь туда не как турист, а как человек, который должен там работать, воспитывать детей, решать бытовые вопросы, с нарисованным раем что-то идет не так.

Вернувшаяся из Европы жить в Беларусь Татьяна Юшкевич в "Актуальном интервью" рассказала о своей истории переезда в еврозону, что стало разочарованием, и почему решила приехать на родину.

Со слов девушки, переезд был максимально идеализирован, но, приехав в ЕС, пришлось столкнуться с множеством аспектов, которых даже при прицельном планировании не изучил бы - это бюрократия, предоставление детям досуга, образования, медицины. Эти вещи не видны при турпоездке, но при тщательном рассмотрении через полгода-год все становится ясным.

Кроме элементарных услуг, проблемы возникли и с жильем. "За него не просто надо заплатить приличную стопку евро, но и выиграть конкурс на звание самого подходящего арендатора будущего жилья. Перед съемом жилья человек должен подготовить полное досье о своей семье, начиная от предпочтений и заканчивая доходом, налоговыми декларациями. Поток заявок на жилье гигантский, и не факт, что тебя выберут на звание арендатора из-за достаточного количества участников. Нельзя спрогнозировать ничего. Чаще всего отказывают людям с детьми, животными. Шансов получить хорошее жилье за хорошие деньги мало", - поделилась героиня интервью.

После обретения крыши над головой появился еще один неприятный сюрприз - счета за электричество. Они в однокомнатной квартире составляли в марте около 400 евро, а за саму маленькую квартиру в 40 кв. м, где проживали четыре человека, Татьяна платила 1,3 тыс. евро.

Высокие цены были не только на коммунальные услуги, но и на продукты в магазине. На семью за базовую корзину, состоявшую из мяса, крупы, сладостей, овощей и фруктов, приходилось платить также порядка 400 евро. И это только на одну неделю. За месяц выходило больше 1,5 тыс. евро. "Вот и посчитайте: 1 тыс. евро уходила на жилье, еще одна - на еду. И это чтобы совсем не выживать. В моем понимании, для хорошей жизни в Европе два взрослых человека должны иметь тысячи по четыре евро", - добавила собеседница.

После Франции была жизнь в Португалии, открытие ИП и мысли, что счастье не за горами. Но вместо красивой жизни у девушки произошло очередное разочарование. "Открытие ИП оказалось легким, но, открыв его, я столкнулась с некоторыми нелогичными моментами. Например, после открытия бизнеса невозможно открыть счет в банке, если не хватает документов. Да, ты открыл ИП, но функционировать оно не может ввиду недостаточности ресурсов, которые необходимы для работы. Дальше запуска я не двигалась, потому что у меня для этого не было элементарных инструментов. Жаль, что там нет самозанятости, как в Беларуси. Одной из основных целей нахождения в Европе у меня было открытие бизнеса. Я видела его работающим там успешно, но оказалось совсем наоборот. Когда вернулась домой, нажала три кнопки и открыла самозанятость. Ответ, который я искала по миру, нашла дома за первый месяц по возвращении в Беларусь", - резюмировала ситуацию Татьяна Юшкевич.