Без кухни, денег и с кредитом: разберемся в истории обманутых клиентов мебельной компании

Уже 5 октября после "Панорамы" разберем обращение белоруски. Девушка обратилась к Президенту Беларуси после того, как осталась без кухни, денег и с кредитом в 54 тыс. рублей. Оказалось, таких людей сотни.

В сентябре стало известно о банкротстве мебельной компании и переходе фирмы "Кухни Черри" в стадию ликвидации. Директор сейчас под следствием. Журналисты проекта "В понедельник дойдет до Лукашенко" пообщались с пострадавшими, вышли на бывших сотрудников мебельной компании и узнали, на какой стадии находится следствие.

Все подробности смотрите на "Беларусь 1" и повтор 6 октября на "Первом информационном" в 10:10 и 19:30.