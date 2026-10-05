Без мебели и с большими кредитами: фирма "Кухни Черри" обманула клиентов на более чем 2 млн рублей

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Мало построить или купить квартиру. Ее потом и обустроить надо, создать уют. Месяцы уходят только на продумывание дизайна, подбор строительных бригад, реализацию. Удобно, когда ремонт делает одна фирма под ключ. Деньги отдал и спишь спокойно, спишь и видишь, как завтра, наконец, въедешь в свою ту самую идеальную квартиру. Так начинали рассказ все, с кем удалось поговорить о фирме "Кухни Черри". В основном реализовывали кухни, хотя делали всю мебель. Фирма с 15-летним опытом работы на рынке, огромной клиентской базой закрылась в один день, не выполнив заказы и не вернув людям деньги.

Заказчики остались не только без мебели и денег, но и сами теперь должны банкам. Не имея в квартирах ничего, кредиты уже начали погашать. Как фирма, к которой ни у кого 15 лет не было вопросов, кинула людей? Почему пострадавшие решили объединиться в поисках истины? Могут ли рассчитывать на возврат денег? И почему решили записать обращение к Президенту? Подробности смотрите в проекте "В понедельник дойдет до Лукашенко".

Дарья узнала о мебельной фабрике от знакомых, потом изучала соцсети компании, видела классные фото, хорошие отзывы. Сомнений в правильности выбора не было. К тому же в 15-й год работы фирма предлагала скидки в 15 %. С мужем и детьми Дарья ездила в шоурум, смотрели, трогали, определялись с дизайном, выбрали кухню и взяли ее в кредит под 4 %.

"Я взяла кредит на 13,5 тыс. белорусских рублей. Потом мы решили, что попросим родителей, чтобы они нам помогли и оформили на себя тоже кредит, чтобы доделать все. Наши дети в следующем году идут в школу, им нужен как минимум письменный стол. И родители нам также помогли, оформили на себя всю оставшуюся мебель в нашу квартиру. Также взяли кредит, и эти же 13,5 тыс. ушли в эту фирму. В итоге вся мебель нам обошлась в 54 тыс. белорусских рублей", - поделилась пострадавшая Дарья Киреева.

Эта большая сумма за 4 кредита, которые оформлены на Дарью, ее мужа, свекра и маму. К концу августа приехал замерщик.

"30 августа мне домой лично привезли два выкрашенных фасада, чтобы 1 сентября написать о том, что мои заказы выполнены не будут и деньги компания не возвращает", - заявила Дарья.

Никита Коган обратился в "Кухни Черри" еще в апреле, ждал мебель к 20 июля, доставили ее 4 авнуста, но монтировать не торопились, как итог, все до сих пор лежит в коробках. Закончить ремонт с другой компанией нельзя, так как идет следствие, впереди оценка ущерба.

"На момент, когда чат, в котором находятся пострадавшие, только набирал обороты, в него начали поступать заявления в больших количествах. Если бы люди так оперативно не начали действовать, скорее всего, хозяин фирмы успел бы уехать из страны. Почему мы считаем, что это мошенничество? Потому что переговоры от компании "Консигма Пак" с ликвидатором шли где-то с начала или середины августа. Последний договор был согласован лично Ярославом, владельцем фирмы, 30 августа. То есть, 1 числа он объявил о ликвидации, и при этом он посчитал нормальным последнюю семью, так сказать, втянуть в эту ситуацию", - отметил пострадавший Никита Коган.

"Обратились заявители, пояснив, что не исполнены договорные отношения по производству кухонной мебели. Оперативно была произведена проверка, и 4 сентября нашим отделом возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора, учредителя организации, которая занималась производством мебели под брендом "Кухни Черри". Установлено, что организация, будучи в крайне затруднительном финансовом положении, на протяжении нескольких месяцев продолжала заключать договоры на производство мебели. Мы предполагаем, что они достоверно знали, что данные договорные отношения не будут исполнены. В результате возбужденного уголовного дела проведены первоначальные следственные действия, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В следствии находятся более 150 заявлений, мы работаем с данными потерпевшими, более 200 заявлений в настоящее время уже находятся в органах внутренних дел. Пока предварительно, но уже известно о более 2 млн рублей ущерба. Все потерпевшие еще не установлены", - рассказал начальник Московского (г. Минска) районного отдела Следственного комитета Беларуси Валерий Каменев.

Рано делать выводы, следствие разберется, но и в этой программе объективности ради дадим слово директору, сказанное записано в СИЗО.

"Конкретные финансовые сложности возникли где-то ближе к концу июня, связаны с уменьшением оборотных средств из-за поломок оборудования, дополнительными оплатами сторонним организациям за изготовление, за обработку наших заказов, пока у нас оборудование находилось в нерабочем состоянии. Дополнительно нам пришлось еще брать оборудование, три станка в этом году, чтобы наладить бесперебойную работу, чтобы не было срывов отгрузок, чего мы, в принципе, на производстве и добились. Все факторы в совокупности привели к такой ситуации. Я переоценил собственные силы, слишком увлекся развитием компании", - пояснил обвиняемый Ярослав Толочко.

"Вся документация полностью изъята. В настоящее время проводится анализ данной документации: учредительные документы, счета организации, все фигуранты, все участники и работники организации, они отрабатываются, и всем найдена надлежащая правовая оценка. Провели обыски, осмотры шоурумов, производства. На производстве было установлено какое-то количество оборудования, в том числе и дорогостоящего, устанавливаем сейчас, что было в лизинге, что в собственности", - сказал Валерий Каменев.

Связавшись с сотрудниками фирмы, выяснилось, что какое-то время они не получали зарплату. С такими заявлениями в СК тоже продолжают работать. Проверяется информация и о зарплатах в конвертах.

Люди переживают и волнуются, что остались и без мебели, но главное, что остались без денег, которые нужно вернуть банку. И вот вопрос, есть ли шансы, что деньги у ликвидированной компании удастся вернуть?... "Основная наша задача - это восстановление прав потерпевших. Все, что мы делаем, в любом случае настроено на это. Мы проводим ряд следственных и процессуальных действий, направленных на установление имущественного положения обвиняемого, исследуем материальное положение родственников. То есть глобально подходим к этим моментам и максимально прикладываем усилия, чтобы потерпевшим был возмещен ущерб. Поверьте, работа ведется масштабно в этом направлении", - отметил Валерий Каменев.

Итак, месяцы дела были плохи. Старые заказы задерживали, зарплаты работникам не выплачивали, а новых клиентов продолжали заманивать кухней мечты и выгодными скидками. Понимал ли директор, что происходит? Вероятно. Сейчас он под следствием в СИЗО. Что до кредитов в банке ответили, что отсрочек не будет. Вся ответственность на мебельной компании и пострадавших, которые осознанно шли в банк, понятно, не предполагая такого исхода. Пострадавшие не отрицают, что сами нашли фирму, сами брали кредиты. Единственное, о чем они просят сегодня, наказать виновных и с них взыскать потерянные деньги, что должен сделать Президент.

Это скорее ход, пиар, возможность привлечь к теме внимание. Стоит ли такое поощрять? Вопрос риторический. Хотя многие действительно оказались без ничего. Эмоций много и слез у них тоже до сих пор много. В Следственном комитете обещают, что разберутся и сделают все, чтобы вернуть людям деньги. Жаль, что нервы уже им не вернуть.